Como parte de las movilizaciones contra el primer año del gobierno de Donald Trump, grupos comunitarios y activistas han convocado varias protestas para este martes 20 de enero en diversas ciudades de Carolina del Norte. La manifestación tiene como objetivo destacar los efectos negativos de las políticas del presidente, que han afectado a las comunidades inmigrantes, de bajos recursos y otros sectores vulnerables

“En el primer aniversario de que Trump asumiera el cargo por segunda vez, millones de personas en todo el país se ausentarán del trabajo y de las escuelas en oposición al programa racista y multimillonario de la administración Trump. Trump ha utilizado a ICE y al ejército como su ejército personal contra la clase trabajadora, tanto dentro del país como en el extranjero”, señala el comunicado a la protesta.

¿Cuándo y dónde serán las protestas?

La manifestación se llevará a cabo el martes 20 de enero a partir de las 5:00 p.m. en First Ward Park. La dirección es: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202.

En Carolina del Norte estas protestas se llevarán a cabo en Charlotte, pero además en otras áreas, como:

Lugar : Moore Square

: Moore Square Dirección : 201 S Blount St, Raleigh, NC 27601

: 201 S Blount St, Raleigh, NC 27601 Hora: 5:00 p.m. Lugar : Freedom Memorial Park

: Freedom Memorial Park Dirección : 111 Bragg Blvd, Fayetteville, NC 28301

: 111 Bragg Blvd, Fayetteville, NC 28301 Hora: 5:30 p.m. Lugar : cerca del Asheville by Foot Walking Tours

: cerca del Asheville by Foot Walking Tours Dirección : 1 N Pack Square, Asheville, NC 28801

: 1 N Pack Square, Asheville, NC 28801 Hora: 2:00 p.m.

Estas protestas no es el único evento programado para el 20 de enero, ya que diversas organizaciones han convocado movilizaciones en todo el país. Uno de los lemas más destacados de la manifestación es "No to ICE Terror" o "¡Alto al terror de ICE!", con el objetivo de visibilizar cómo los operativos migratorios afectan la economía y separan a las familias con estatus migratorio mixto.

