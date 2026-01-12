En medio de la cotidianidad, 15 latinos de Carolina del Norte tomaron fotografías para documentar el impacto humano de los operativos migratorios, la influencia latina en la ciudad o simplemente capturar momentos como la ardua jornada de quienes trabajan en fábricas y el campo. El 10 de enero, estas imágenes fueron expuestas en el corazón del Vapa Center en Charlotte, gracias a Obra Collective, un grupo artístico que promueve la creatividad de latinos.

Se trata de la cuarta edición de la exhibición Los Fotógrafos. Cuyo tema central este año fue “En este momento”, donde se les pidió a estos creativos mostrar imágenes que reflejen emociones y realidades de la comunidad frente a los desafíos actuales.

15 fotógrafos latinos emergentes

Para muchos de los participantes, esta fue la primera vez que vieron sus obras expuestas en un espacio profesional. El evento, que se llevó a cabo desde las 6:00 p.m. el sábado 10 de enero en 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202, no solo celebró el talento de los artistas, sino que también sirvió como un punto de encuentro entre fotógrafos locales y miembros de la comunidad.

“De los 15 que están en la exhibición, fue la primera para aproximadamente 11 o 12. Muchos pensaban que no los iban a aceptar por ser sus primeras obras. Entonces este fue un espacio para ayudarlos a sentirse orgullosos de sus obras y de sus trabajos, que luce profesional y les gustó al público", contó Héctor Vaca Cruz, de OBRA Collective y fotógrafo documental.

Agregó: “La misión de esta exhibición era mostrar el 2025 desde la perspectiva de los artistas. Muchos se sintieron afectados por las políticas de la administración actual porque vienen de familias o comunidades inmigrantes. Entonces pudieron sacar esas emociones mostrando la parte artística, pero también lo emocional: se ve un retrato llorando, se ve la tristeza, la depresión, se ven protestas, la unión, los gritos, la interpretación de lo que hay alrededor”.

La exposición estará disponible en el Vapa Center hasta finales de febrero. Interesados en ver las fotografías pueden asistir gratuitamente de lunes a jueves de 9:00 a.m., viernes y sábado 9:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingos de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. Además, pueden visitar las redes sociales, disponible en el siguiente enlace, para conocer los próximos eventos gratuitos o convocatorias para creativos.

Exposición "Los Fotógrafos"

Galería de imágenes con los trabajos de Gabriela Ovando Espinoza, Cindy Lucia, Raúl Córdova, Héctor Vaca Cruz, Luis MacKinney, Miguel Peña, Sarah Jiménez Forero, Gloria Zavaleta, Sarah Jiménez Forero, Rob Martín, Armando Chávez, Pastor Salas, Joel Motta, Tamara Salas García y Yuliana Montiel (Foto: Yuliana Montiel/ La Noticia).