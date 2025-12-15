El período de inscripciones para las becas de LAWA (Latin Americans Working for Achievement) comenzó este 13 de diciembre. Esta es una excelente oportunidad para los estudiantes latinos, sin importar su estatus migratorio, que buscan apoyo financiero para continuar sus estudios universitarios.

“Queremos invitar a los estudiantes latinos de los condados de Mecklenburg, Cabarrus, Gaston, Iredell o Unión a que aprovechen para solicitar esta beca. Nuestra beca está disponible para todos los estudiantes de herencia latina, sin importar su estatus migratorio, es renovable, para que puedan continuar durante sus estudios e incluso, algunas universidades que trabajan con nosotros duplican el monto de la beca que estos estudiantes pueden recibir”, dijo Daniela Izurieta, directora de LAWA, a La Noticia.

LAWA: ¿Qué es y cómo ayuda a estudiantes latinos?

Desde 1992, más de 350 estudiantes han recibido más de $1.4 millones en becas gracias a LAWA. Una organización dedicada a impulsar la educación en el área de Charlotte, a través de becas y programas de preparación profesional. Estas asistencias se otorgan a jóvenes latinos en función de su mérito académico, participación comunitaria y necesidad financiera.

Las becas están diseñadas para apoyar a los estudiantes a tiempo completo que desean cursar y finalizar programas de certificación, grados asociados o licenciaturas. Por lo general, se destinan a estudiantes que son los primeros en su familia en acceder a la educación universitaria.

Los fondos de la beca se destinan exclusivamente al pago de la matrícula y pueden renovarse hasta por un máximo de cuatro años académicos consecutivos.

Becas 2026-2027

El período de aceptación de solicitudes para las becas 2026-2027 se abrió el 13 de diciembre y cierra el 15 de marzo.

“Les recomendamos a los estudiantes que aprovechen las vacaciones de invierno para trabajar en sus respuestas de la solicitud y solicitar cartas de recomendación”, sugiere la institución.

Las becas se conceden una vez al año y son renovables durante tres años consecutivos después del primer año, siempre y cuando los estudiantes mantienen un GPA (promedio) de 3.0.

¿Cuál es el valor de las becas?

Las becas tienen un valor de entre $2,500 y $5,000 y se conceden en función de las necesidades económicas de los estudiantes, sus méritos académicos y su participación en la comunidad.

Además, es posible que el monto de la beca sea duplicado, si se desea estudiar en las siguientes universidades:

Belmont Abbey College

Johnson C. Smith University

Montreat College

Queens University of Charlotte

South Piedmont Community College

Carolina University

Wingate University

Randolph College

Elon University

“Por ejemplo, si reciben $2,500 de LAWA, la universidad les da el mismo monto como mínimo o muchas veces les da más que eso para que puedan tener más acceso financiero para sus estudios”, añadió Izurieta.

¿Cuáles son los requisitos para las becas?

Ser de origen latino

Promedio GPA de 2.5 o más para nuevos solicitantes. Y 3.0 para estudiantes actualmente inscritos en la universidad o renovaciones.

o más para nuevos solicitantes. Y 3.0 para estudiantes actualmente inscritos en la universidad o renovaciones. Haberse graduado de la escuela secundaria entre los años 2023-2025

Vivir en uno de los siguientes condados: Mecklenburg, Cabarrus, Gaston, Iredell o Unión

¿Qué documentos va a necesitar?

Comprobante de ingresos del hogar

Dos cartas de recomendación

Un ensayo personal.

Registro de calificaciones

Carta de aceptación a la universidad o escuela vocacional

Participación en la comunidad

¿Cómo mejorar su solicitud?

Verifique que cumpla con los requisitos antes mencionados. Un ensayo de máximo dos páginas que describa: aspiraciones profesionales, intereses personales, participación comunitaria, logros académicos, razones para solicitar la beca y cualquier obstáculo superado durante los años escolares. Debe enviar dos (2) cartas de recomendación de la facultad o administradores de la entidad educativa, que detallen: la relación con el solicitante, las actividades que realizaba, el cargo de quien envía la recomendación y la fecha desde que conoce al estudiante.

Si estás listo para solicitar la beca o deseas más información, visita el siguiente enlace: Lawanc.org/scholarship-program