Independizarse es un gran paso que trae sus beneficios, pero también responsabilidades y desafíos financieros que deben ser considerados antes de tomar la decisión. Para lograr esta meta este 2026, la consejera financiera y gerente local de Wells Fargo en Charlotte, Cindy Romina Mansilla, ofrece estrategias para ayudarlo a mudarse evitando colapsar su bolsillo de deudas y gastos.

¿Cómo analizar su situación financiera actual?

“El primer paso es comprender cuál es la situación financiera en este momento, esto quiere decir, cuál es el ingreso que tiene, sus deudas, sus gastos fijos, como pagos de automóviles, seguros y esto le dará una clara idea de cuál es su lugar, para poder crear un plan de acción”, dijo Mansilla a La Noticia.

Para hacer esto, puede completar los siguientes pasos:

Complete el siguiente cuadro con su información

El siguiente paso es sumar el total de ingresos y restarle las deudas, gastos fijos y variables. El monto final le permitirá saber exactamente cuánto dinero tiene disponible para su meta de independizarse.

“Tiene que ser muy específico en este paso para poder establecer un plan de acción realista”, señala Romina, quien cuenta con más de 15 años como asesora financiera.

¿Qué considerar en su presupuesto de mudanza?

Otra estrategia clave para una mudanza exitosa es tener claro el presupuesto necesario para cubrir todos los gastos. Para ello debe conocer los siguientes montos o un estimado realista:

Precio del alquiler o hipoteca de donde planea mudarse

o hipoteca de donde planea mudarse Depósito de seguridad

de seguridad Consultar a quien va a alquilar o comprar un estimado de servicios públicos como: electricidad, gas, agua e internet .

como: . Si el espacio viene con muebles o si va a tener que comprar. Si este último es su caso, elaborar una lista con los que sean más indispensables : cama, mesas, sillas, refrigerador, microondas y utensilios de cocina.

: cama, mesas, sillas, refrigerador, microondas y utensilios de cocina. Cuánto gastaría en combustible para trasladarse a su trabajo, clases o actividades que frecuenta.

para trasladarse a su trabajo, clases o actividades que frecuenta. Si debe pagar un seguro de alquiler.

de alquiler. Precio de instalación de servicios como internet o televisión.

como internet o televisión. Cuánto gastaría en comida para llenar su primera despensa .

. Gastos por reparaciones (de ser necesario).

Incluya un fondo de emergencia de tres meses

Luego de tener esos montos, debe sumarlos y obtendrá el costo para el primer mes después de independizarse. Sin embargo, Mansilla sugiere que pagos como el alquiler, los servicios, el combustible, los seguros y la comida sean multiplicados por tres (como mínimo) para tener una meta financieramente más estable: la de cubrir un trimestre de gastos básicos.

“El total de esta suma será el número que debe tomar en cuenta antes de mudarse”, como ejemplo, la asesora financiera plantea el siguiente ejemplo:

Categoría Estimación de costo Alquiler o hipoteca $1,500 (por tres meses $4,500) Depósito de seguridad $1,500 Servicios públicos $200 (por tres meses $600) Muebles básicos $1,500 Transporte $150 (por tres meses $450) Instalación de servicios $70 Costo de comida para llenar despensa $300 Total $8,920

Este plan le permitiría mudarse con un fondo de emergencia esencial de tres meses ante cualquier situación que pudiera presentarse en ese tiempo.

“Cuando tú te independizas, no sabes si vas a tener una pérdida de ingreso, una enfermedad o una eventualidad de emergencia que no te va a permitir producir el mismo ingreso o tener un nuevo gasto. Entonces este número total es más realista para tener una buena salud financiera. Lo importante es que sea de tres a seis meses”, sugirió.

¿Qué cambios hacer para aumentar sus ahorros?

Ahora que tienes el saldo final, es fundamental identificar formas de aumentar su ahorro mensual. Aquí algunos cambios que podrías considerar:

Reduzca gastos de comida cocinando en casa más a menudo.

de comida cocinando en casa más a menudo. Revise sus suscripciones y cancele las que no usas.

y cancele las que no usas. Evite comprar cosas innecesarias .

. Verifique si puede conseguir mejores tarifas de seguros .

. Busque opciones de vivienda o alquileres más económicos, o considere vivir con un amigo .

. Aumente sus ingresos con un trabajo adicional u ofreciendo servicios.

u ofreciendo servicios. Pague sus deudas antes de mudarte.

“Si la persona quiere ser exitosa financieramente y tiene disciplina, puede lograr mudarse solo. Por eso es importante que antes de hacerlo, aprenda a monitorear sus gastos y tenga un mejor control de sus finanzas. Otro consejo es hacer una transferencia automática después de recibir su pago a su cuenta de ahorros para no gastar de más cada mes y si, eventualmente, tu situación financiera te permite mantener los gastos que implica vivir solo, dar el siguiente paso”, cerró.

Noticias que podrían interesarte: