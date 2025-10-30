A tan solo cuatro semanas de concluir la temporada regular de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA, la emoción y la tensión se apoderan de los equipos que luchan por asegurar un puesto en la fase de playoffs, clave para sus aspiraciones al campeonato. Conoce los resultados de la jornada más reciente, de este 26 de octubre.
En la Primera División, los equipos Rebeldes y Gauchos fueron los grandes triunfadores del día, con dos victorias cada uno que les garantizan mantenerse firmes en las primeras posiciones.
Uno de los encuentros más esperados de la jornada en la Segunda División A fue el choque entre Montros y Vaqueros. Este último, con una actuación dominante, se llevó la victoria en un partido de intenso, donde el resultado final fue de 48-40.
Por su parte, Kings logró mantener su nivel y ganó sus dos encuentros del día. Uno de ellos, ante La Familia, donde logró marcar la diferencia de 5 puntos en los últimos instantes del partido y luego venció a Certified Hoopers.
Raza Unida avanza
En la Segunda División B, Jaguares sufrió su segunda derrota consecutiva ante Los Centauros. Otro resultado interesante fue el enfrentamiento entre Soles y Raza Unida, donde la victoria de los segundos les permitió escalar hasta la cuarta posición, superando a Soles y arrebatándoles la tercera plaza. La diferencia de puntos anotados fue crucial para el ascenso de Raza Unida, mientras que Soles cayó hasta la sexta posición, una situación que podría complicar sus aspiraciones en las últimas semanas de la temporada regular.
Más resultados de la Liga CIBA
Primera División:
- Rebeldes 69 - Caballeros 45
- Rebeldes 78 - Renegados 51
- Gauchos 82 - Rhinos 61
- Gauchos 81 - Aces 69
- Avengers 42 - Los Domis 40
Segunda División A:
- Capitanes 52 - Carmelitos 56
- Capitanes 67 - Viramontes 55
- Bluemoon 43 - Viramontes 58
- Bluemoon 45 - RD Wolwes 59
- Montros 40 - Vaqueros 48
- Kings 69 - Certified Hoopers 61
- Kings 50 - La Familia 45
- Venezuela 44 - Tune Squad 40
Segunda División B:
- Jaguares 40 - Los Centauros 59
- 150 DMRT 45 - Monstars 34
- Los Muchachones 49 - Olas de la Costa 15
- Panthom Hoopers 73 - San Juan 55
- Puebla 36 - San Miguel 50
- Soles 45 - Raza Unida 66
- Guatemala 16 - Guerreros 42
