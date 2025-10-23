La liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA sigue sorprendiendo y emocionando a todos sus seguidores con una nueva jornada llena de adrenalina, sorpresas y grandes victorias. A continuación, te traemos los detalles más destacados de la jornada del 19 de octubre.

Jaguares suman una nueva victoria

En lo más alto de la Primera División, Alacranes se llevó los reflectores al protagonizar una jornada impecable. Primero, despojaron del invicto a los Rebeldes y luego sumaron una segunda victoria ante Caballeros, en un emocionante partido que se definió por un solo punto: 72-71. Por otro lado, Los Domis sorprendieron a todos al derrotar a Gauchos por 7 puntos.

En la Segunda División A, la emoción también estuvo a flor de piel. Hidalguenses se enfrentó a Tune Squad, llevándose la victoria por 4 puntos de diferencia y luego derrotó a Certified Hoopers con un marcador de 54-52.

En la Segunda División B, los equipos Jaguares y 150 DMRT siguen demostrando su supremacía en la tabla de posiciones, manteniendo un paso arrollador y derrotando a todo rival que se les presenta. Jaguares ganó ante Raza Unida con 21 puntos de diferencia, mientras 150 DMRT obtuvo dos victorias.

Otro enfrentamiento a destacar fue entre Panthom Hoopers y Soles. Panthom Hoopers dominaron el juego durante gran parte del encuentro, pero Soles, con una gran remontada, logró sobreponerse en los últimos minutos con un tiro libre y dos canastas cruciales, llevándose una victoria por 54-50.

Más resultados de la Liga CIBA

Primera división:

Alacranes 72 - Jaguares 64

Alacranes 72 -Caballeros 71

Avengers 56 - Renegados 54

Gauchos 59 - Los Domis 66

Rhinos 78 - Aces 40

Segunda División A:

Hidalguenses 50 - Tune Squad 46

Hidalguenses 54 - Certified Hoopers 52

La Familia 39 - Montros 48

VZLA 77 - Carmelitos 51

We Dem 1S 45 - Viramontes 56

We Dem 1S 56 - Biscucuy 36

RD Wolwes 37 - Vaqueros 63

Segunda División B: