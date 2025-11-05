Esta semana en Charlotte, puedes disfrutar de clases gratuitas de yoga y estiramiento para todos los niveles. También está la oportunidad de participar en una exposición de arte, un festival literario y mucho más. Lee hasta el final para conocer más opciones de eventos gratuitos en la ciudad reina.
Clases de estiramiento gratis
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estan llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: miércoles 5 y 12 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104
- Fecha: jueves 6 de noviembre
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú
El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales.
- Fecha: miércoles 5 y 12 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis
Noche asiática en el mercado
Urban District Market y Seoul Food Meat Co. presentan el Asian Night Market, un evento que celebra la cultura asiática a través de la gastronomía, el arte y la música. Durante la jornada, habrá venta de comida, encuentro con artistas, karaoke para todo público y otras actividades de entretenimiento.
- Fecha: viernes 7 de noviembre
- Hora: 5:00 p.m. a 11:00 p.m.
- Lugar: Urban District Market
- Dirección: 2315 N Davidson St #300, Charlotte, NC 28205
Exposición Transición, una evolución creativa
OBRA Gallery abrirá sus puertas a la exposición de la artista Rocío Llusca, la cual explora su viaje de evolución creativa a través de nuevas y audaces técnicas, colores vivos y materiales innovadores.
- Fecha: sábado 8 de noviembre
- Hora: 5:50 p.m. a 8:30 p.m.
- Lugar: OBRA Collective
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratis
Festival literario gratuito en ImaginOn
Se trata de un evento diseñado para conectar a las familias, en especial a los niños, con la literatura y los recursos disponibles en la ciudad. Participarán autores de libros infantiles, regalarán libros y habrá juegos, pinta caritas, globos en forma de animales, cuentos, entre otras actividades.
- Fecha: sábado 8 de noviembre
- Hora: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
Exposición de arte navideño
Charlotte Art Collective llevará a cabo su Exposición de Arte Navideño 2025, en donde más de 25 artistas locales seleccionarán lo mejor de su trabajo para ofrecer a la comunidad venta de joyería, pintura, esculturas, cristalería, fotografía, cerámica, topa y otros productos.
- Fecha: sábado 8 de noviembre
- Hora: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Avondale Presbyterian Church
- Dirección: 2821 Park Rd, Charlotte, NC 28209
Crea un pavo de acción de gracias
Lleva a tus niños a tu JCPenney más cercano para que participe en una actividad familiar gratuita. En ella, le enseñarán a crear un pavo de acción de gracias con materiales como palitos de madera. Es una actividad recomendada para niños mayores de 4 años y al terminar recibirán un pin de colección y los padres recibirán un cupón de 10 % de descuento para comprar un regalo adicional para las madres en su día especial.
- Fecha: sábado 8 de noviembre
- Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugares y dirección: Carolina Mall: 1480 Concord Pkwy N, Concord, NC 2802 y Carolina Place Mall: 11017 Carolina Place Pkwy, Pineville, NC 28134
Clases de yoga gratis
Del 28 de octubre al 18 de noviembre, La Casa de la Cultura estará ofreciendo clases de yoga gratis los martes, para todos los niveles. Estira, respira, transforma tu mente y cuerpo con este evento en el cual solo debes llevar tu colchoneta, una toalla y agua.
- Fecha: martes 11 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: OBRA Collective
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
Foto con Santa en Bass Pro Shops o Cabela’s
Durante las próximas semanas, los niños podrán disfrutar de la experiencia de “Santa’s Wonderland”, en donde este personaje estará disponible para tomarse fotos gratuitas y recibir la foto impresa sin ningún costo. También podrás recibir un video. Además, durante la semana realizarán juegos temáticos y manualidades y los pequeños podrán enviar su lista de deseos navideños al Polo Norte a través de un buzón.
- Fecha: hasta el 24 de diciembre
- Horario y disponibilidad varían en cada tienda. Debe visitar el siguiente enlace, seleccionar el local más cercano y agendar su cita.
- Costo: gratis
- Observación: la página actualiza la disponibilidad de sus citas todos los días, para abrir nuevas fechas.
Más eventos en Charlotte que podrían interesarte
- Charlotte: Clínicas de inmigración, de empleo y comida gratis esta semana
- Talleres gratuitos sobre negocios, solicitudes universitarias, computación y más