Esta semana en Charlotte, puedes disfrutar de clases gratuitas de yoga y estiramiento para todos los niveles. También está la oportunidad de participar en una exposición de arte, un festival literario y mucho más. Lee hasta el final para conocer más opciones de eventos gratuitos en la ciudad reina.

Clases de estiramiento gratis Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estan llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : miércoles 5 y 12 de noviembre

: miércoles 5 y 12 de noviembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104 Fecha : jueves 6 de noviembre

: jueves 6 de noviembre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 5 y 12 de noviembre

: miércoles 5 y 12 de noviembre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Noche asiática en el mercado Urban District Market y Seoul Food Meat Co. presentan el Asian Night Market, un evento que celebra la cultura asiática a través de la gastronomía, el arte y la música. Durante la jornada, habrá venta de comida, encuentro con artistas, karaoke para todo público y otras actividades de entretenimiento. Fecha : viernes 7 de noviembre

: viernes 7 de noviembre Hora : 5:00 p.m. a 11:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 11:00 p.m. Lugar : Urban District Market

: Urban District Market Dirección: 2315 N Davidson St #300, Charlotte, NC 28205

Exposición Transición, una evolución creativa OBRA Gallery abrirá sus puertas a la exposición de la artista Rocío Llusca, la cual explora su viaje de evolución creativa a través de nuevas y audaces técnicas, colores vivos y materiales innovadores. Fecha : sábado 8 de noviembre

: sábado 8 de noviembre Hora : 5:50 p.m. a 8:30 p.m.

: 5:50 p.m. a 8:30 p.m. Lugar : OBRA Collective

: OBRA Collective Dirección : 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202 Costo: gratis

Festival literario gratuito en ImaginOn Se trata de un evento diseñado para conectar a las familias, en especial a los niños, con la literatura y los recursos disponibles en la ciudad. Participarán autores de libros infantiles, regalarán libros y habrá juegos, pinta caritas, globos en forma de animales, cuentos, entre otras actividades. Fecha : sábado 8 de noviembre

: sábado 8 de noviembre Hora : 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

Exposición de arte navideño Charlotte Art Collective llevará a cabo su Exposición de Arte Navideño 2025, en donde más de 25 artistas locales seleccionarán lo mejor de su trabajo para ofrecer a la comunidad venta de joyería, pintura, esculturas, cristalería, fotografía, cerámica, topa y otros productos. Fecha : sábado 8 de noviembre

: sábado 8 de noviembre Hora : 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Lugar : Avondale Presbyterian Church

: Avondale Presbyterian Church Dirección: 2821 Park Rd, Charlotte, NC 28209

Crea un pavo de acción de gracias Lleva a tus niños a tu JCPenney más cercano para que participe en una actividad familiar gratuita. En ella, le enseñarán a crear un pavo de acción de gracias con materiales como palitos de madera. Es una actividad recomendada para niños mayores de 4 años y al terminar recibirán un pin de colección y los padres recibirán un cupón de 10 % de descuento para comprar un regalo adicional para las madres en su día especial. Fecha : sábado 8 de noviembre

: sábado 8 de noviembre Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugares y dirección: Carolina Mall: 1480 Concord Pkwy N, Concord, NC 2802 y Carolina Place Mall: 11017 Carolina Place Pkwy, Pineville, NC 28134

Clases de yoga gratis Del 28 de octubre al 18 de noviembre, La Casa de la Cultura estará ofreciendo clases de yoga gratis los martes, para todos los niveles. Estira, respira, transforma tu mente y cuerpo con este evento en el cual solo debes llevar tu colchoneta, una toalla y agua. Fecha : martes 11 de noviembre

: martes 11 de noviembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : OBRA Collective

: OBRA Collective Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

Foto con Santa en Bass Pro Shops o Cabela’s Durante las próximas semanas, los niños podrán disfrutar de la experiencia de “​​Santa’s Wonderland”, en donde este personaje estará disponible para tomarse fotos gratuitas y recibir la foto impresa sin ningún costo. También podrás recibir un video. Además, durante la semana realizarán juegos temáticos y manualidades y los pequeños podrán enviar su lista de deseos navideños al Polo Norte a través de un buzón. Fecha : hasta el 24 de diciembre

: hasta el 24 de diciembre Horario y disponibilidad varían en cada tienda . Debe visitar el siguiente enlace, seleccionar el local más cercano y agendar su cita.

. Debe visitar el siguiente enlace, seleccionar el local más cercano y agendar su cita. Costo : gratis

: gratis Observación: la página actualiza la disponibilidad de sus citas todos los días, para abrir nuevas fechas.

