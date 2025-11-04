¿Planeas ir a la universidad, abrir un negocio o mejorar tus habilidades digitales? Esta semana tienes la oportunidad de participar en varios seminarios y talleres gratuitos diseñados para ayudarte a dar esos importantes pasos. Las actividades son variadas: algunas presenciales en Charlotte y otras en línea, pero todas diseñadas para acercarte a esa meta.

Seminario para recibir orientación sobre su negocio Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de este seminario organizado por Prospera. En él aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización le puede proveer asistencia para comenzar o expandir su negocio. Fecha : miércoles 5 de noviembre

: miércoles 5 de noviembre Hora : 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 3:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : Oficina de Prospera

: Oficina de Prospera Dirección : 145C Scaleybark Rd, Charlotte, NC 28209

: 145C Scaleybark Rd, Charlotte, NC 28209 Inscripción en el siguiente enlace.

en el siguiente enlace. Costo: gratis

Taller: escritura de ensayo universitario ImaginOn ofrece un espacio relajado y enfocado en la escritura académica y profesional para jóvenes interesados en redactar un ensayo universitario, una tarea de escritura o una declaración personal. Además de enseñar habilidades. Brindarán correcciones de estilos, consejos prácticos para la creación de currículos, asesoría para elaborar trabajos de investigación y enseñarán recursos en bibliotecas locales. Fecha : miércoles 5 de noviembre

: miércoles 5 de noviembre Hora : 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202

: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace.

en el siguiente enlace. Costo: gratis

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 6 de noviembre

: jueves 6 de noviembre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Taller: Contabilidad fácil para pequeños negocios El Centro de Negocios para Mujeres de Charlotte llevará a cabo un taller donde enseñarán herramientas prácticas que le ayudarán a tomar el control del dinero de su negocio. En la actividad enseñarán conceptos básicos de contabilidad, cómo crear una rutina mensual para mantener los libros en orden y cómo manejar el flujo de efectivo para evitar quedarse sin dinero en temporadas bajas. Fecha : jueves 6 de noviembre

: jueves 6 de noviembre Hora : 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : En línea (Zoom)

: En línea (Zoom) Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Costo: gratis

Taller: Introducción a las nociones básicas del Internet Aprenda a navegar en línea, a buscar información de manera efectiva y a mantenerse seguro mientras usa Internet. Esta clase está dirigida a personas que ya se sienten cómodas usando el mouse y el teclado, pero que tienen poca o ninguna experiencia previa con el uso de Internet. Fecha : viernes 7 de noviembre

: viernes 7 de noviembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Hickory Grove Library

: Hickory Grove Library Dirección : 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Taller: Introducción a Microsoft Word La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación. Fecha : sábado 8 de noviembre

: sábado 8 de noviembre Hora : 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Lugar : Sugar Creek Library

: Sugar Creek Library Dirección : 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206

: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Taller para estudiar en la Universidad de Queen’s Es una jornada de puertas abiertas para los interesados en continuar su educación en Queen's University of Charlotte. Se hará un recorrido por el campus, se explicará el proceso de admisión, requisitos, fechas límite y documentos necesarios. Fecha : sábado 8 de noviembre

: sábado 8 de noviembre Hora : 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Queen's University of Charlotte

: Queen's University of Charlotte Dirección : 1900 Selwyn Ave, Charlotte, NC 28274

: 1900 Selwyn Ave, Charlotte, NC 28274 Inscripción en el siguiente enlace.

Programa gratuito de intercambio de idiomas para adultos La biblioteca de Charlotte South Boulevard finaliza ofrece Charlemos Charlotte, un programa gratuito de intercambio de idiomas bilingües para adultos. Este está dirigido a hablantes de español que buscan practicar su inglés y viceversa. Fecha : sábado 8 de noviembre

: sábado 8 de noviembre Hora : 9:30 a.m. a 12:30 p.m.

: 9:30 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : Sumaq Coffee

: Sumaq Coffee Dirección : 6259 South Boulevard, Charlotte, NC 28217

: 6259 South Boulevard, Charlotte, NC 28217 Inscripción en el siguiente enlace

Zona de estudio para adolescentes North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios. Fecha : domingo 9 de noviembre

: domingo 9 de noviembre Hora : 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807

Clase de preparación para el examen de ciudadanía A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente. Fecha : lunes 10 de noviembre

: lunes 10 de noviembre Hora : de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.

: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes. Costo: gratis

Sesión de Asistencia para FAFSA con CMS Cada año, muchos estudiantes y familias en Mecklenburg se preparan para el proceso de inscripción a la universidad. Por eso, diversas entidades educativas se unen a CMS para ofrecer ayuda para completar la solicitud para recibir ayuda federal para estudiantes (FAFSA). Explicarán el proceso, documentos necesarios y cómo obtener este apoyo. Fecha : miércoles 12 de noviembre

: miércoles 12 de noviembre Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : West Boulevard

: West Boulevard Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Visita el siguiente enlace para más información o estar atento a eventos similares.

Taller: Discurso de negocio en 30 segundos Como dueño de negocio, solo tienes 7 segundos para captar la atención y menos de 30 segundos para presentar tu negocio de manera efectiva. Así lo señala el Centro de Apoyo Legal de Charlotte, quienes ofrecerán un taller online gratuito para enseñar técnicas y consejos sobre para lograr un discurso de negocios impactante en segundos. Fecha : jueves 13 de noviembre

: jueves 13 de noviembre Hora : 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Lugar : En línea (Zoom)

: En línea (Zoom) Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Costo: gratis

