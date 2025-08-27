Translate with AI to
La Reina del Mariachi, María Elena Valdez, celebra ocho años de carrera artística y su cumpleaños número 60 con un gran evento gratuito lleno de música, baile y sabor mexicano (Foto: cortesía).
Con el objetivo de celebrar sus ocho años de carrera artística, su cumpleaños número 60 y el lanzamiento de su segundo álbum música, María Elena Valdez, también conocida como La Reina del Mariachi, llevará a cabo un evento gratuito e invita a la comunidad a asistir y disfrutar de comida, bailes, música y cultura mexicana.

Todo mundo está invitado. Este evento es para agradecer ocho años de aplausos. Quiero que celebren, conozcan a la Reina del Mariachi, pero también a todas las personas que van a hacer posible este evento, trayendo sus alimentos, dulces, aguas frescas, música, bailes y cantantes que vienen para apoyar”, dijo la cantante a La Noticia.

Ocho años de carrera musical

Sobre sus inicios, María Elena contó: “Yo empecé a cantar cuando mi madre estaba en su lecho de muerte y me dijo que le prometiera que iba a cantar, entonces esta es la celebración a un logro que le he estado haciendo a mi madre

Lo que comenzó como una promesa a su madre para honrar su herencia mexicana a través del canto, hoy cumple ocho años de éxito en la comunidad. Para celebrarlos comenzó a organizar este evento desde hace un año, reuniendo a profesionales de ballet folklórico, mariachis, grupos musicales y dueños de restaurantes mexicanos con quienes trabajó en el pasado y que decidieron sumar esfuerzos para ofrecer un festejo 100 % mexicano.

¿Cuándo y donde es la celebración?

El festejo, que lleva por nombre “El evento del año” será este domingo 31 de agosto y comenzará a las 4:00 p.m. en Diamante Event Center, ubicado en 11021 Downs Rd STE A, Pineville, NC 28134.

El programa incluye una alfombra roja a las 4:.00 p.m., fotografías y videos con los invitados, música en vivo con la mariachi y otros artistas, danza folklórica a cargo del Ballet Corazón de México, comida mexicana como: ceviche, tacos, frijolitos, taquitos, fruta y aguas frescas, café de olla, conchas, pastel, todo cortesía de negocios locales latinos y habrá venta de bebidas.

María Elena aclaró que aunque el evento contará con una alfombra roja, espera que los invitados vistan cómodos o con atuendos mexicanos, si los tienen. “Vayan vestidos de alegría y luzcan si tienen algo mexicano, siéntanse orgullosos de sus raíces”, agregó.

