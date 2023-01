La película Pinocho, del director y productor mexicano, Guillermo del Toro, fue reconocida como mejor película animada en los Globos de Oro.

La cinta, que tuvo su principal medio de difusión en Netflix (que ocupó por varios días el primer lugar de lo más visto de la plataforma), ha sido un éxito rotundo, incluso en Rotten Tomatoes tiene una aceptación de 97 % de la crítica y 91 % de la audiencia.

Pinocho se lleva el premio en los Globos de Oro

Durante la ceremonia de los Globos de Oro 2023, la cinta del mexicano superó a Inu-Oh, Marcel the Shell With Shoes On, Puss in Boots: The Last Wish y Turning Red.

Our Golden Globe WINNER for Best Picture - Animated is @pinocchiomovie! Congratulations! ✨🎥 #GoldenGlobes pic.twitter.com/Sqa2CkIWO6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

"Estoy muy feliz más que por cualquier cosa, por estar juntos. ¡La mayoría estamos ebrios! Ha sido un gran año para la animación, porque la animación es cine". Comentó Del Toro durante su discurso de premiación.

Guillermo del Toro aseguró que esta película ha sido hecha con mucho amor y dedicación, pues tardó 10 años en su realización en "stop motion".

