Acusan a joven de 18 años de matar a latino en pelea de carretera

Un joven de 18 años enfrenta un cargo de asesinato tras un tiroteo relacionado con un aparente incidente de ira al volante en una carretera de Carolina del Sur.

La víctima fue identificada como Roberto Armando Reynaga Flores, de 29 años, residente de Greenville.

La Oficina del Alguacil del Condado de Greenville arrestó a Simon Alexsander Solis Pacheco, de 18 años, horas después del tiroteo.

Las autoridades lo acusan de asesinato, intento de asesinato y posesión de un arma durante la comisión de un delito violento.

¿Qué ocurrió durante el incidente?

El incidente ocurrió la tarde del martes 18 de agosto en el condado de Greenville. Según los investigadores, el conflicto comenzó cerca de la intersección de Farrs Bridge Road y Eunice Drive.

Las autoridades creen que se trató de un aparente incidente de ira al volante.

Los investigadores sostienen que Pacheco salió de su vehículo y disparó contra Reynaga Flores antes de abandonar el lugar.

La víctima viajaba acompañada por otra persona. A pesar de estar herido, Reynaga Flores condujo hasta un estacionamiento ubicado en 1913 Cedar Lane Road.

Encuentran a la víctima dentro de su vehículo

La Oficina del Alguacil recibió una llamada al 911 aproximadamente a las 5:13 p.m.

Los agentes llegaron poco después y encontraron a Reynaga Flores dentro del vehículo con al menos una herida de bala. Los paramédicos lo trasladaron a un hospital con heridas graves.

Reynaga Flores murió posteriormente en el hospital, según la Oficina del Forense del Condado de Greenville.

El forense determinó que murió debido a por lo menos una herida de bala y clasificó su muerte como homicidio.

Cámaras ayudaron a identificar a vehículo de joven sospechoso

Durante la investigación, las autoridades utilizaron cámaras FLOCK para identificar y confirmar un vehículo relacionado con el caso.

Aproximadamente a las 11:30 p.m., agentes localizaron a Pacheco en una vivienda de Four Oak Way. Miembros de una unidad especializada de búsqueda de fugitivos realizaron el arresto.

Las autoridades trasladaron al joven al Centro de Detención del Condado de Greenville.

Un juez le negó la libertad bajo fianza, según información divulgada después de su arresto. Pacheco permanece bajo custodia mientras continúa el proceso judicial.

Los cargos representan acusaciones y el joven se presume inocente mientras un tribunal no determine su culpabilidad.

Autoridades buscan más información

La investigación continúa abierta.

Las autoridades piden que cualquier persona con información relacionada con el tiroteo contacte a Crime Stoppers de Greenville al 864-23-CRIME.

Familia pide ayuda

La tragedia dejó desconsolada a la familia de Roberto Armando Reynaga Flores, que, además de lidiar con la pérdida de su ser querido, debe afrontar los gastos fúnebres de este inesperado incidente.

“Un hijo que amó a su familia y hermanos que siempre se esforzó por salir adelante y luchar por sus sueños”, dijo muy conmovida la madre de Roberto, Olga Flores.

Si puede ayudar a la familia, visite la página: gofundme.com/f/recaudando-para-servicios-funerales-de-roberto-reynaga