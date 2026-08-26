El terremoto que sacudió a Colombia hace poco más de dos semanas deja, hasta ahora, 329 fallecidos, 4,592 heridos y más de 120,000 familias afectadas, según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El impacto de este desastre natural dejó a miles de familias con necesidades urgentes de alimentos, agua, medicinas y otros artículos esenciales, mientras continúan las labores de atención y recuperación. Pero las necesidades van más allá de la emergencia inmediata: comunidades afectadas también enfrentan daños en sus viviendas y dificultades para recuperar sus fuentes de ingresos.

De Charlotte a Colombia se moviliza ayuda humanitaria

Ante esta situación, el empresario y filántropo Manolo Betancur inició una campaña de recaudación de fondos. Esta se encuentra disponible en By Immigrant Hands Foundation y busca apoyar a afectados. A partir del 1.º de septiembre entregará personalmente las donaciones recibidas.

“Ayudaremos a reconstruir panaderías locales y enseñarles a hacer pan. Nosotros, por ejemplo, ayudamos a una familia de Manizales que perdió su casa. Les estamos ayudando a reconstruirla en Pereira. En el Chocó estamos construyendo una panadería por completo. Como es un área sin electricidad, estamos comprando hornos a leña; esto, entre otras ayudas humanitarias”, dijo Manolo a La Noticia.

Su propuesta busca que la ayuda se convierta en proyectos que tengan un impacto más duradero en las familias afectadas.

La campaña continúa abierta para quienes quieran contribuir con la respuesta a las comunidades afectadas en Colombia. Las donaciones pueden realizarse a través de byimmigranthands.com.

Otras formas de ayudar a Colombia

El Festival Colombiano Multicultural y Provenza Group, con apoyo de la Cámara Colombiana de Comercio de Las Carolinas, reunió 88 pallets de alimentos, medicinas, artículos de higiene, pañales, productos para bebés y mascotas, linternas y equipos básicos de protección.

Ahora, la campaña continúa con la recaudación de fondos para cubrir los costos de envío de esta ayuda a Colombia. Para contribuir