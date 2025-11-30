La organización Siembra NC informó tener reportes creíbles sobre un posible operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas o ICE en Raleigh, que podría iniciar el lunes 1 de diciembre. Según la organización, la agencia habría desplegado 50 agentes y reservado vuelos chárter similares a los usados en operativos recientes en Charlotte.

Siembra NC explicó que no conoce los detalles del operativo, pero recordó que los patrones de arrestos de ICE durante este año afectaron la vida diaria de miles de inmigrantes. Históricamente, las acciones más comunes incluyen paradas de tráfico y arrestos en centros de trabajo, lo que dificulta llegar a la escuela y al empleo con seguridad.

Estas alertas llegan tras el operativo Charlotte’s Web, con agentes de la Guardia Fronteriza (CBP), que en su fase más agresiva, se extendió del 15 al 20 de noviembre y dejó casi 400 inmigrantes detenidos en Charlotte. Este fue el operativo migratorio más grande en la historia de Carolina del Norte. Más del 95 % de los detenidos permanece sin ser identificados.

Político estatal pide más operativos de ICE en Raleigh

El posible operativo ocurre después de que el presidente de la Cámara de Representantes estatal, Destin Hall, celebrara públicamente las acciones de ICE y CBP. La semana pasada declaró: “ICE y CBP están haciendo un gran trabajo… solo pedimos que regresen”.

Para Siembra NC, estas declaraciones generan alarma innecesaria. “Sabemos que esta noticia puede causar alarma…”, dijo Nikki Marín Baena, co-directora de la organización. Ella pidió que la agencia reconsidere sus planes. Afirmó que los estudiantes y padres de familia no necesitan “más caos” provocado por agentes federales invitados por líderes estatales.

Marín Baena añadió que estas acciones pueden beneficiar políticamente a ciertos grupos, pero también pueden dañar a miles de familias latinas que viven y trabajan en Carolina del Norte.

Críticas a la narrativa oficial

Destin Hall asegura que CBP actuó porque algunos alguaciles de condados grandes se negaron a entregar personas sin una orden judicial. Sin embargo, Siembra NC recordó que Hall impulsó las leyes HB-10 y HB-318, consideradas antiinmigrantes, que obligan a los alguaciles a cumplir con solicitudes de detención de ICE. Para la organización, este cambio legal facilita arrestos injustificados y promueve más detenciones de inmigrantes no condenados por delitos.

¿Qué tipos de arrestos realiza ICE en Carolina del Norte?

Siembra NC indicó que no tiene información sobre las tácticas que ICE emplearía en Raleigh. Sin embargo, compartió una lista de prácticas comunes documentadas en 2025:

Paradas de tráfico: generalmente ocurren durante la mañana. ICE detiene vehículos que cree usados por trabajadores inmigrantes. El pasado se han concentrado en Charlotte , pero también en el área de la Triada y el Triángulo .

generalmente ocurren durante la mañana. ICE detiene vehículos que cree usados por trabajadores inmigrantes. El pasado se han concentrado en , pero también en el área de la y el . Arrestos en cárceles: las leyes HB-10 y HB-318 permiten que ICE detenga personas solo por estar acusadas , incluso sin condena.

las leyes HB-10 y HB-318 permiten que ICE detenga personas , incluso sin condena. Arrestos por libertad condicional: ocurren cuando ICE recibe avisos sobre el fin de una sentencia probatoria.

ocurren cuando ICE recibe avisos sobre el fin de una sentencia probatoria. Arrestos en la corte de inmigración: se registran casos frecuentes en la Corte de Inmigración de Carolina del Norte, ubicada en Executive Center Dr. , en Charlotte.

se registran casos frecuentes en la Corte de Inmigración de Carolina del Norte, ubicada en , en Charlotte. Arrestos en juzgados: se confirmaron varios arrestos durante las primeras audiencias de la mañana en distintas ciudades.

se confirmaron varios arrestos durante las primeras audiencias de la mañana en distintas ciudades. Arrestos en centros de trabajo: Incluyen operativos grandes como el de Kings Mountain y al menos cuatro casos adicionales en 2025.

Incluyen operativos grandes como el de Kings Mountain y al menos cuatro casos adicionales en 2025. Operativos con policías locales: hay 25 acuerdos activos del programa 287(g) en Carolina del Norte que permite a autoridades locales ejercer funciones migratorias. En noviembre, Siembra NC documentó una colaboración entre ICE y la policía de Newton Grove , que detuvo varios vehículos y entregó a los conductores a ICE.

hay 25 acuerdos activos del programa 287(g) en Carolina del Norte que permite a autoridades locales ejercer funciones migratorias. En noviembre, Siembra NC documentó una colaboración entre ICE y la policía de , que detuvo varios vehículos y entregó a los conductores a ICE. Arrestos en oficinas de USCIS: se reportaron casos en citas rutinarias en las oficinas de la agencia migratoria de Charlotte y Durham, aunque son menos frecuentes.

¿Qué puede hacer la comunidad?

Las organizaciones comunitarias recomiendan mantenerse informados, conocer los derechos básicos y evitar riesgos innecesarios durante posibles operativos. Siembra NC continuará compartiendo actualizaciones en sus redes sociales.