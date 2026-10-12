Marlene Martínez fue nombrada directora ejecutiva de El Pueblo y La Fuerza, dos organizaciones latinas de Carolina del Norte dedicadas a promover el liderazgo comunitario, la participación cívica y los derechos de los inmigrantes.

El nombramiento entró en vigor el 5 de octubre de 2026, según anunciaron ambas organizaciones con sede en Raleigh.

La nueva directora ejecutiva trabajará con empleados, voluntarios, líderes comunitarios y aliados para fortalecer la participación de la comunidad latina en Carolina del Norte.

¿Quién es Marlene Martínez?

Marlene Martínez tiene una amplia trayectoria en organización comunitaria, defensa de inmigrantes y participación cívica en Carolina del Norte.

De raíces hondureñas, proviene de una familia inmigrante que ha experimentado directamente las consecuencias de la deportación.

Es graduada de Winston-Salem State University, donde adoptó la filosofía de aprender para servir.

Durante su carrera, Martínez ha trabajado con familias inmigrantes y comunidades trabajadoras en diferentes regiones del estado.

Su experiencia incluye campañas de participación cívica, formación de voluntarios, educación política y respuesta rápida ante detenciones migratorias.

También ha liderado iniciativas para fortalecer la capacidad de las comunidades latinas de organizarse y participar en decisiones que afectan sus vidas.

¿Qué hará Marlene Martínez en El Pueblo y La Fuerza?

Como directora ejecutiva, Martínez tendrá la responsabilidad de fortalecer el trabajo de El Pueblo NC y La Fuerza NC, dos organizaciones enfocadas en la participación y organización comunitaria.

Aseguró que primero se dedicará a escuchar a las comunidades, construir confianza y conocer las prioridades de ambas organizaciones.

"Sus primeros meses se centrarán en escuchar, aprender, construir confianza y comprender el trabajo tanto de El Pueblo como de La Fuerza", explicó Felicia Arriaga, presidenta de la Junta Directiva de El Pueblo.

Alissa López, presidenta de la Junta Directiva de La Fuerza, destacó la experiencia y visión que Martínez aportará a las organizaciones.

Ambas entidades esperan ampliar sus esfuerzos de organización, liderazgo y participación cívica entre los latinos de Carolina del Norte.

"Creo en el poder de nuestra gente"

Martínez expresó su compromiso de continuar trabajando junto a las familias inmigrantes y comunidades latinas del estado.

"Creo en el poder de nuestra gente y en lo que es posible cuando nuestras comunidades se unen para construir poder", afirmó.

La nueva directora considera que las comunidades tienen conocimientos y experiencias fundamentales para identificar problemas y desarrollar soluciones.

"Sabemos lo que necesitan nuestras comunidades y que organizándonos juntos podemos generar cambios", agregó.

Su visión incluye fortalecer las redes comunitarias e incorporar nuevos participantes a los esfuerzos de organización.

Cambio de liderazgo en organizaciones latinas de Raleigh

Marlene Martínez reemplaza a Alexis Trost, quien se desempeñó como directora ejecutiva interina durante el último año.

Las juntas directivas agradecieron a Trost por su liderazgo y por acompañar a las organizaciones durante un período de importantes desafíos.

"Estoy segura de que Marlene construirá sobre la sólida base que han sentado el personal y los aliados comunitarios de El Pueblo", expresó Trost.

La selección de Martínez fue resultado de una búsqueda dirigida por ambas juntas directivas, con el apoyo de Armstrong McGuire.

El proceso también tomó en cuenta las perspectivas del personal y de otras personas vinculadas con las organizaciones.

Con este nombramiento, El Pueblo y La Fuerza inician una nueva etapa de liderazgo latino en Carolina del Norte, centrada en la organización comunitaria y la participación cívica.