Familia latina llora muerte de adolescente en trágico accidente

Un accidente automovilístico ocurrido la noche del domingo 21 de septiembre en U.S. Highway 64, cerca de Shepherds Vineyard Drive en Apex, Carolina del Norte, dejó a un adolescente de solo 16 años muerto y a otros dos menores de edad heridos.

Detalles del accidente

La víctima fue identificada como Jhony Villatoro Ramos, estudiante de tercer año en Mary Phillips High School. Jhony Iba como pasajero en un Chevrolet Malibu blanco que se desplazaba a exceso de velocidad cuando salió de la carretera, se elevó del suelo y dio varias vueltas, según informó la policía de Apex.

Villatoro Ramos, que estaba en el asiento trasero, fue parcialmente expulsado del vehículo y falleció en el lugar. Otros dos adolescentes resultaron heridos: el conductor de 17 años y un pasajero de 16 años que iba en el asiento delantero. Ambos fueron trasladados a un hospital de la zona.

Adolescente acusado de homicidio involuntario

La policía de Apex acusó al conductor adolescente de homicidio involuntario por vehículo a motor, un delito menor. El joven no contaba con licencia, y podrían añadirse cargos adicionales mientras continúa la investigación, según reiteraron las autoridades.

El rescate del vehículo se complicó debido a que dos árboles bloquearon el acceso del remolque. El automóvil no pudo ser retirado hasta las 6:00 a.m., después de la llegada de un segundo remolque.

“Con el corazón destrozado comparto la partida de mi amado hijo Jhony , que tenía 16 años, quien perdió la vida en un trágico accidente automovilístico. Ningún padre está preparado para una pérdida tan grande, y mucho menos a tan temprana edad”, escribió Lily Ramos.

Familia pide apoyo

La madre de Jhony, organizó una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe para cubrir los gastos funerarios y darle una despedida digna a su hijo. Ramos expresó:

“Estoy creando esta campaña para poder cubrir los gastos funerarios y darle una despedida digna, llena de amor, como él se merece. Cada aporte será de inmensa ayuda en este momento tan doloroso. También se agradece sus oraciones y palabras de apoyo.”

Para colaborar, visite la página: ​​gofundme.com/f/jhony-villatoro-ramos

Carolina del Norte entre estados con más muertes por velocidad

Un nuevo informe de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) revela que Carolina del Norte está entre los tres estados con más muertes por exceso de velocidad. Además, es uno de los estados donde se conduce con mayor frecuencia a velocidades peligrosamente altas del país.

En el 2023 (últimas cifras disponibles), el 28 % de los accidentes de tránsito mortales fueron relacionados con el exceso de velocidad, a nivel nacional, una cifra que ha crecido un 21 % desde el 2018.

Se registró un total de 11,775 muertes en accidentes relacionados con el exceso de velocidad en 2023. Adicionalmente, se estima que hubo 332,598 personas lesionadas por esta misma causa en todo el país.