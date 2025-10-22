Choque frontal cobra la vida de madre latina y deja tres heridos

Una madre latina perdió la vida y tres personas resultaron heridas en un fatídico accidente vehicular ocurrido el 17 de octubre, cuando un vehículo no respetó la línea de una curva, provocando un choque frontal en Carolina del Norte.

Cruzó la línea de la curva antes choque frontal

Según la Patrulla de Caminos de Carolina del Norte, el hecho se registró en Watson Seed Farm Road, cerca de la carretera N.C. 4, en el condado de Nash, cuando un vehículo Toyota que viajaba al oeste cruzó la línea central en una curva e impactó de frente contra un Subaru que se desplazaba en sentido contrario.

El impacto hizo que ambos vehículos salieran de la carretera.

La conductora del Subaru, Norma Edith Pérez Felipe, de 49 años, fue declarada muerta en el lugar por los servicios de emergencia tras el choque frontal. Su hija de 16 años, que la acompañaba, fue trasladada a un hospital cercano y se encuentra recibiendo atención médica.

Según las autoridades, la conductora del Toyota, Kristi Linae McCann, de 42 años, fue acusada de conducir fuera de su carril. También fue acusada de homicidio por vehículo. Ella y su hija de 4 años, que también estaba en el auto, fueron llevadas a un hospital para evaluación médica.

De acuerdo con las autoridades, pese a tratarse de un choque frontal, no se sospecha de consumo de alcohol o drogas, y todas las personas involucradas llevaban puesto el cinturón de seguridad.

El incidente obligó al cierre temporal de la vía por varias horas, tras culminar la investigación preliminar.

Una madre ejemplar y de profunda fe

Su familia recuerda a Norma Pérez como una mujer cristiana y trabajadora, que dedicó su vida a criar con esfuerzo a sus dos hijos en Estados Unidos. Logró que uno de ellos se uniera a los Marines y era considerada una mujer de gran fe y fortaleza.

“Madre soltera de dos hijos con toda una vida en Estados Unidos, mujer cristiana con una fe grande, trabajadora, ella sola logró sacar adelante a sus dos hijos. Logró mandar a su hijo con los Marines y hacer de él un buen hombre, dándole un buen ejemplo”, escribió Miguel Pérez en una colecta creada en GoFundMe.

Ahora, sus hijos enfrentan este doloroso momento apoyados por familiares, amigos y su fe en Dios. Ahora, intentan cubrir los gastos funerarios y honrar la memoria de su madre.

Cómo ayudar

La familia ha creado una página en GoFundMe para quienes deseen colaborar con los gastos funerales y brindar apoyo a los hijos de Norma.

Para apoyar, visita: gofundme.com/f/help-cover-funeral-costs-for-norma-perez