¿Gasolina cara? Cómo denunciar precios altos en Carolina del Norte

Carolina del Norte suspendió su impuesto de aproximadamente 41 centavos por galón de gasolina y diésel hasta el 30 de noviembre de 2026. Ahora, las autoridades estatales buscan garantizar que el ahorro llegue a los conductores.

El fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson, anunció el 13 de octubre el lanzamiento de N.C. Fuel Check, una iniciativa que permitirá denunciar a estaciones de gasolina que presuntamente no trasladan a sus clientes los ahorros derivados de la suspensión del impuesto.

La medida entró en vigor el 10 de octubre, después de que la Asamblea General aprobara la Ley y el gobernador Josh Stein la firmara.

¿Cuánto puede ahorrar en gasolina en Carolina del Norte?

La suspensión del impuesto estatal representa un ahorro potencial de 41 centavos por galón, siempre que la reducción se traslade completamente al precio que pagan los consumidores.

Por ejemplo, un conductor podría ahorrar:

10 galones: $4.10.

$4.10. 15 galones: $6.15.

$6.15. 20 galones: $8.20.

Estos cálculos son ilustrativos. El ahorro real dependerá del precio de venta y de otros factores del mercado.

"Si las gasolineras ven que sus costos bajan 41 centavos por galón, pero no trasladan ese ahorro a los conductores, sería una enorme ganancia inesperada para estas compañías, en lugar de un alivio para las familias", afirmó Jackson.

¿Cuándo bajará el precio de la gasolina en NC?

La reducción no será inmediata en todas las estaciones de servicio. Según el Departamento de Justicia de Carolina del Norte, las gasolineras pagan el impuesto cuando reciben nuevas entregas de combustible.

Por esta razón, algunas todavía venden gasolina adquirida antes de la suspensión, cuando el impuesto seguía vigente.

Las autoridades esperan que los precios comiencen a reflejar el cambio conforme lleguen nuevos suministros, generalmente dentro de aproximadamente una semana.

Esto significa que una estación no necesariamente incumple la ley porque sus precios no hayan bajado inmediatamente.

¿Cómo denunciar a una gasolinera que no baja sus precios?

El fiscal general anunció que su oficina revisará los precios públicos de la gasolina para identificar posibles irregularidades.

La iniciativa N.C. Fuel Check permitirá detectar estaciones cuyos precios permanezcan considerablemente por encima de los de negocios comparables cercanos.

Los consumidores también podrán presentar denuncias mediante dos canales:

Formulario oficial: https://ncdoj.gov/ncfuelcheck

Teléfono: 1-877-5-NO-SCAM (1-877-566-7226).

¿Qué información necesita para presentar una denuncia?

El Departamento de Justicia recomienda proporcionar:

Nombre y dirección de la gasolinera. Fecha y hora de la visita. Precio por galón y tipo de combustible. Fotografía del letrero de precios y del recibo. Explicación de por qué considera que no recibió el ahorro. Precios observados en otras gasolineras cercanas. Cualquier documento adicional que respalde su denuncia.

Un precio elevado, por sí solo, no demuestra que exista una infracción. Las autoridades evaluarán los reportes y las circunstancias de cada establecimiento.

¿Hasta cuándo estará suspendido el impuesto?

La suspensión del impuesto estatal sobre gasolina y diésel estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026.

Jackson también envió cartas a importantes distribuidores y vendedores de combustible para recordarles sus obligaciones bajo la nueva ley.

El objetivo, según el fiscal general, es impedir que las empresas retengan los ahorros tributarios que deben beneficiar a los consumidores.