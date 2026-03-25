Las flores de cerezo nos remontan a Japón y otros países de Asia, como Corea del Sur e incluso China, pero para disfrutar de este espectáculo floral no hay que ir tan lejos, pues se puede ver en Carolina del Norte y te decimos cuándo y dónde disfrutar de estas vistas.

¿Qué son las flores de cerezo y a partir de cuándo se pueden ver?

Como su nombre lo dice, son las flores que brotan de los árboles de cerezo y también se les conoce como sakura, en japonés. Además de su belleza, son conocidas por su efímera floración que marca el inicio de la primavera en muchas partes del mundo, por lo que ya se pueden ver en Carolina del Norte.

¿Dónde y cuándo ver las flores de cerezo en Carolina del Norte este 2026?

En Carolina del Norte hay varios sitios donde disfrutar de este espectáculo de la naturaleza. Raleigh es conocida por contar con varias calles donde se puede ver como Village District, Nash Square, Neuse Road, Leesville Community Park y Pullen Park.

Algunos otros lugares en Carolina del Norte para ver las flores de sakura incluyen:

Jardín Botánico Sara P Duke en Durham: 420 Anderson St, Durham, NC 27708.

420 Anderson St, Durham, NC 27708. Freedom Park en Charlotte: 1908 East Blvd, Charlotte, NC 28203

1908 East Blvd, Charlotte, NC 28203 Parque Raulston Arboretum en Raleigh: Ruby McSwain Education Cender, 4415 Beryl Rd, Raleigh, NC 27606.

¿De qué colores pueden ser las flores de cerezo?

Aunque hay de muchos colores, suelen ser de color blanco o rosado, dependiendo de la variedad y normalmente tienen cinco pétalos.

Además de su color, también tienen significados en diferentes culturas y normalmente se les asocia con la renovación, la transitoriedad y la belleza efímera de la vida.

¿De dónde vinieron las flores de cerezo a Carolina del Norte?

De acuerdo con el Servicio de Parques de Estados Unidos (NPS), las plantaciones de cerezos se originario en 1912 como un regalo de amistad al pueblo de los Estados Unidos por parte del pueblo de Japón, donde el cerezo en flor o sakura es una planta con flores exaltada.

"La belleza de la flor del cerezo es un potente símbolo equiparado con la evanescencia de la vida humana y personifica la transformación de la cultura japonesa a lo largo de siglos", destaca NPS.

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