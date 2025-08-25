En esta última semana de agosto e inicio de septiembre, Charlotte continúa ofreciendo una variedad de eventos gratuitos para apoyar a la comunidad. Desde ferias de recursos y útiles escolares gratis, hasta talleres para empresarios o inmigrantes interesados en conocer sus derechos. Infórmate, participa y conecta con tu comunidad con estos eventos que te trae la cartelera comunitaria de La Noticia.
Comunidad
Recursos para nuevos inmigrantes en Charlotte
International House llevará a cabo una orientación para informar sobre sus clases gratis de inglés y recursos locales para inmigrantes recién llegados de educación, salud, vivienda, cuidado infantil y alimentación. Además, proporcionarán intérpretes y citas de orientación comunitaria individuales.
- Fecha: viernes 29 de agosto
- Hora: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: International House
- Dirección: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204
- Inscripción en el siguiente enlace.
Feria de recursos para familias en Charlotte
El Centro de Recursos Comunitarios Ella B. Scarborough invita a las familias a una feria de recursos gratis, que informará sobre aquellos servicios disponibles, como asistencia nutricional, de salud, programas educativos, como el MECK Pre-K, que ofrece educación gratuita para niños de 4 años. También habrá actividades para niños y camiones de comida. No es necesario pedir cita ni mostrar identificación para acceder a la información.
- Fecha: sábado 30 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Ella B. Scarborough Community Resource Center
- Dirección: 430 Stitt Road, Charlotte, NC 28206
Sesión: conoce tus derechos y prepara un plan de emergencia
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus.
- Fecha: lunes 1 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.
Arte y entretenimiento
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “La barbería 2” (Barbershop 2).
- Fecha: jueves 28 de agosto
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Tertulia de las Diásporas número 26
Obra Collective y la Casa de la Cultura invitan a la comunidad a celebrar su Tertulia de las Diásporas número 26. Todas las expresiones artísticas son bienvenidas para compartir, como poesía, música, historias y más.
- Fecha: viernes 29 de agosto
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Galería de Obra Collective en el VAPA Center
- Dirección: 700 N. Tryon St. Charlotte, NC 28202
- Costo: Gratis
Noche de Película: Los tres mosqueteros
Seoul Food Meat Company organiza eventos frecuentes para disfrutar en familia o con amigos y agosto no es la excepción. Disfruta de una noche de película al aire libre, con “The Three Musketeers” (los tres mosqueteros), proyectada en sus pantallas exteriores en el patio.
- Fecha: viernes 29 de agosto
- Hora: 7:30 p.m.
- Lugar: Mill District
- Dirección: 421 East 26th Street Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace.
Tarde de trivia con el universo Marvel
Únete a una tarde llena de acción con trivia sobre las películas y series Marvel. Habrá juegos, premios, bocadillos, sorpresas y diversión épica. Invitan a irse disfrazado y asistir con amigos. El evento es recomendado para jóvenes de 12 a 18 años.
- Fecha: sábado 30 de agosto
- Hora: 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206
- Inscripción en el siguiente enlace.
Celebraciones del regreso a clases con Compare Food
La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas de regresos en todas sus tiendas. En ellas habrá útiles gratis, servicios e información de salud, vacunación gratuita y atención dental. Las fechas y direcciones de los eventos próximos son:
- Fecha: sábado 30 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 818 E Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217
- Fecha: domingo 31 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 201 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28273
Fiesta en el museo Mint para niños
El popular museo de Charlotte ofrece el Mint 2 Move for Kids, un programa bilingüe (inglés-español) diseñado para niños y sus familias. El evento es gratuito y permite a los participantes explorar la música, los cuentos y los instrumentos latinos junto al equipo Criss Cross Mangosauce, un grupo de artistas y educadores latinoamericanos.
- Fecha: sábado 30 de agosto
- Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Mint Museum Randolph
- Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207
Salud y bienestar
Clases de estiramiento
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público.
- Fecha: miércoles 27 de agosto
- Hora: 6:00 p.m.
- Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104
- Fecha: jueves 28 de agosto
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú
El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales.
- Fecha: miércoles 27 de agosto
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis
Conozca recursos para personas en crisis
Alliance Health, en conjunto con la biblioteca de Steele Creek invita a la comunidad a una breve presentación sobre el uso de herramientas para ayudar a personas en crisis. Los recursos estarán disponibles en inglés y español.
- Fecha: jueves 28 de agosto
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Steele Creek Library
- Dirección: 13620 Steele Creek Rd, Charlotte, NC 28273
- Inscripción en el siguiente enlace.
Educación | Cursos | Talleres
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 28 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
Seminario: cómo elegir la mejor estructura legal para su negocio
Con este seminario gratuito y en español, organizado por Prospera, conocerá los diferentes tipos de estructuras legales, cómo proteger sus activos, cumplir con los requisitos de registro y establecer una base legal sólida para crecer con confianza.
- Fecha: viernes 29 de agosto
- Hora: de 5:30 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave#1, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace.