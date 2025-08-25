En esta última semana de agosto e inicio de septiembre, Charlotte continúa ofreciendo una variedad de eventos gratuitos para apoyar a la comunidad. Desde ferias de recursos y útiles escolares gratis, hasta talleres para empresarios o inmigrantes interesados en conocer sus derechos. Infórmate, participa y conecta con tu comunidad con estos eventos que te trae la cartelera comunitaria de La Noticia.

Comunidad

Recursos para nuevos inmigrantes en Charlotte International House llevará a cabo una orientación para informar sobre sus clases gratis de inglés y recursos locales para inmigrantes recién llegados de educación, salud, vivienda, cuidado infantil y alimentación. Además, proporcionarán intérpretes y citas de orientación comunitaria individuales. Fecha : viernes 29 de agosto

: viernes 29 de agosto Hora : de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : International House

: International House Dirección : 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204

: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204 Inscripción en el siguiente enlace.

Feria de recursos para familias en Charlotte El Centro de Recursos Comunitarios Ella B. Scarborough invita a las familias a una feria de recursos gratis, que informará sobre aquellos servicios disponibles, como asistencia nutricional, de salud, programas educativos, como el MECK Pre-K, que ofrece educación gratuita para niños de 4 años. También habrá actividades para niños y camiones de comida. No es necesario pedir cita ni mostrar identificación para acceder a la información. Fecha : sábado 30 de agosto

: sábado 30 de agosto Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Ella B. Scarborough Community Resource Center

: Ella B. Scarborough Community Resource Center Dirección: 430 Stitt Road, Charlotte, NC 28206

Sesión: conoce tus derechos y prepara un plan de emergencia La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus. Fecha : lunes 1 de septiembre

: lunes 1 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.

Arte y entretenimiento

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “La barbería 2” (Barbershop 2). Fecha : jueves 28 de agosto

: jueves 28 de agosto Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Tertulia de las Diásporas número 26 Obra Collective y la Casa de la Cultura invitan a la comunidad a celebrar su Tertulia de las Diásporas número 26. Todas las expresiones artísticas son bienvenidas para compartir, como poesía, música, historias y más. Fecha : viernes 29 de agosto

: viernes 29 de agosto Hora : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Lugar : Galería de Obra Collective en el VAPA Center

: Galería de Obra Collective en el VAPA Center Dirección : 700 N. Tryon St. Charlotte, NC 28202

: 700 N. Tryon St. Charlotte, NC 28202 Costo: Gratis

Noche de Película: Los tres mosqueteros Seoul Food Meat Company organiza eventos frecuentes para disfrutar en familia o con amigos y agosto no es la excepción. Disfruta de una noche de película al aire libre, con “The Three Musketeers” (los tres mosqueteros), proyectada en sus pantallas exteriores en el patio. Fecha : viernes 29 de agosto

: viernes 29 de agosto Hora : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Lugar : Mill District

: Mill District Dirección : 421 East 26th Street Charlotte, NC 28205

: 421 East 26th Street Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace.

Tarde de trivia con el universo Marvel Únete a una tarde llena de acción con trivia sobre las películas y series Marvel. Habrá juegos, premios, bocadillos, sorpresas y diversión épica. Invitan a irse disfrazado y asistir con amigos. El evento es recomendado para jóvenes de 12 a 18 años. Fecha : sábado 30 de agosto

: sábado 30 de agosto Hora : 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Sugar Creek Library

: Sugar Creek Library Dirección : 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206

: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206 Inscripción en el siguiente enlace.

Celebraciones del regreso a clases con Compare Food La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas de regresos en todas sus tiendas. En ellas habrá útiles gratis, servicios e información de salud, vacunación gratuita y atención dental. Las fechas y direcciones de los eventos próximos son: Fecha: sábado 30 de agosto

Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Tienda: 818 E Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217 Fecha: domingo 31 de agosto

Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Tienda: 201 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28273

Fiesta en el museo Mint para niños El popular museo de Charlotte ofrece el Mint 2 Move for Kids, un programa bilingüe (inglés-español) diseñado para niños y sus familias. El evento es gratuito y permite a los participantes explorar la música, los cuentos y los instrumentos latinos junto al equipo Criss Cross Mangosauce, un grupo de artistas y educadores latinoamericanos. Fecha : sábado 30 de agosto

: sábado 30 de agosto Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Mint Museum Randolph

: Mint Museum Randolph Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207

Salud y bienestar

Clases de estiramiento Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público. Fecha : miércoles 27 de agosto

: miércoles 27 de agosto Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104 Fecha : jueves 28 de agosto

: jueves 28 de agosto Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 27 de agosto

: miércoles 27 de agosto Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Conozca recursos para personas en crisis Alliance Health, en conjunto con la biblioteca de Steele Creek invita a la comunidad a una breve presentación sobre el uso de herramientas para ayudar a personas en crisis. Los recursos estarán disponibles en inglés y español. Fecha : jueves 28 de agosto

: jueves 28 de agosto Hora : 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Steele Creek Library

: Steele Creek Library Dirección : 13620 Steele Creek Rd, Charlotte, NC 28273

: 13620 Steele Creek Rd, Charlotte, NC 28273 Inscripción en el siguiente enlace.

Educación | Cursos | Talleres

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 28 de agosto

: jueves 28 de agosto Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Seminario: cómo elegir la mejor estructura legal para su negocio Con este seminario gratuito y en español, organizado por Prospera, conocerá los diferentes tipos de estructuras legales, cómo proteger sus activos, cumplir con los requisitos de registro y establecer una base legal sólida para crecer con confianza. Fecha : viernes 29 de agosto

: viernes 29 de agosto Hora : de 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

: de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave#1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave#1, Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace.

