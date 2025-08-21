La Ciudad de Charlotte y la Oficina de Parques y Recreación del condado de Mecklenburg lanzan un programa para distribuir unidades de aire acondicionado gratuitas a personas que cumplan con ciertos requisitos de ingresos. El objetivo es ayudar a quienes enfrentan altas temperaturas y recursos limitados.

Quiénes pueden pedir las unidades de aire acondicionado gratis

Los hogares que ganen 60 % o menos del Ingreso Medio del Área (AMI) califican para recibir una unidad. Para 2025, los límites de ingresos para la zona Charlotte-Concord-Gastonia. Por poner un ejemplo, este monto de ingreso anual por hogar podría ser:

Para una persona: $47,160

Hogar de 2 personas: $53,880

Hogar de 3 personas: $60,600

Hogar de 4 personas: $67,320

Hogares más grandes hasta 8 personas: $88,920

Estos límites son establecidos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y varían según el tamaño del hogar.

Fechas y lugares de entrega

Las unidades estarán disponibles el jueves 28 de agosto, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en los siguientes centros recreativos:

Eastway Recreation Center – 3150 Eastway Pk Drive

– 3150 Eastway Pk Drive Bette Rae Thomas Recreation Center – 2921 Tuckaseegee Road

Requisitos para recibir la unidad

Los interesados deben presentar una identificación con foto válida al momento de la entrega.

Durante el registro, se solicitará información sobre:

Dirección del hogar

Propiedad o renta de la vivienda

Tipo de vivienda (apartamento multifamiliar o casa unifamiliar)

Según las autoridades, esta información se utilizará únicamente para planificar futuras necesidades de enfriamiento comunitario. Ningún otro dato será retenido.

Cómo solicitar las unidades de aire acondicionado

Los residentes pueden inscribirse en línea para participar en el programa de unidades de aire acondicionado a través del siguiente enlace:

Aplicar para unidades de aire acondicionado gratuitas

El programa busca proteger la salud y el bienestar de los residentes durante las olas de calor. Las altas temperaturas pueden generar golpes de calor, deshidratación y enfermedades relacionadas con el calor, especialmente en hogares con recursos limitados.