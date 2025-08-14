“Un espacio para sanar, compartir y recargar el alma”, con estas palabras, el grupo de apoyo Renacer, invita a latinos sobrevivientes de cáncer a participar en su tercer encuentro, que contará con actividades de salud, conversación con profesionales, almuerzo, ejercicios de respiración y recursos locales.

“Cuando a uno le dan el diagnóstico, uno se pone muy sensible y vulnerable, por eso es importante conocer a personas que te puedan ayudar a entender el proceso. También es relevante conectar con esa parte emocional y entender por lo que estamos pasando para poder trabajar en ello y a su vez aprovechar aquellos recursos que te puedan ayudar a tener mejores resultado”, dijo a La Noticia, Magbis Núñez Love, enlace comunitario de Atrium Health, entidad organizadora del encuentro.

Este evento es gratuito y en español, pero además, este año contará con traductores en portugués para llegar a más latinos. “Queremos registrar a sobrevivientes de cáncer que hablen portugués, porque ellos normalmente no tienen muchos recursos de salud en su idioma. Sobre el encuentro, este pensado para adultos sobrevivientes o que estén luchando con el cáncer”, agregó Núñez Love.

¿Qué habrá en este evento?

Según Núñez Love, el evento tiene como objetivo proporcionar un espacio de apoyo, educación y bienestar para la comunidad latina afectada por el cáncer. Para lograrlo, contarán con:

Conversación con un experto

El médico oncólogo del Instituto de Cáncer Levine, Daniel Carrizosa, ofrecerá un espacio para aclarar dudas relacionadas con el cáncer.

Clase de alimentación saludable

La nutrición es una parte fundamental del tratamiento contra el cáncer. Para hablar sobre este tema, la especialista en nutrición y dietética Karen Correa ofrecerá consejos sobre cómo adquirir alimentos nutritivos.

Música para sanar

La cantante terapéutica Ana Lucía Divins guiará a los participantes en una exploración a través de sonidos y música en vivo para sanar. Esta experiencia ayudará a que se sientan con más calma, menos estrés y más tranquilidad.

Ejercicios de respiración y relajación

El ejercicio ayuda a quemar calorías, a desestresarse, a mantener la mente despejada y a disfrutar de momentos sociales agradables en comunidad. Por eso la instructora Patricia Huerta ofrecerá un pequeño espacio para esta actividad.

El encuentro también contará con arteterapia, palabras de la conferencista motivacional y sobreviviente de cáncer desde hace 8 años, María Ramírez, almuerzo y un espacio para compartir y conocer recursos locales.

“Va a haber organizaciones que apoyan a la comunidad. Vamos a tener a representantes que van a orientar, por ejemplo a inscribirse para recibir los servicios o la asistencia que ofrece North Carolina Med Assist, va a haber trabajadores de salud informando sobre qué servicios están a disposición para la comunidad y una persona va a explicar cómo es el proceso de pagar las facturas médicas y en dónde y cómo conseguir apoyo financiero”, explicó Núñez Love.

¿Cuándo y dónde será el evento?

El Tercer Encuentro de Sobrevivientes Latinos de Cáncer se llevará a cabo el sábado 30 de agosto, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Levine Senior Center. Este está ubicado en 1050 Devore Ln, Matthews, NC 28105. Para inscribirse u obtener más información, llamar a Magbis Núñez Love al 704-533-2682.