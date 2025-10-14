Durante la semana del 15 al 22 de octubre, Charlotte será sede de eventos en diferentes bibliotecas y centros comunitarios, incluyendo asesoría migratoria, comida gratis, actividades que promueven la salud, festivales de otoño y otros eventos con un toque latino. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos locales que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.

Comunidad

Evento de contratación de CMS Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) llevará a cabo un evento de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más. Fecha : miércoles 15 de octubre

: miércoles 15 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Hickory Grove Library

: Hickory Grove Library Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

Sesión: ¿Tienes preguntas de inmigración? La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus. Fecha : lunes 20 de octubre

: lunes 20 de octubre Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.

Comida gratis en Charlotte Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 21 de octubre

: martes 21 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m Lugar : Hickory Grove Library

: Hickory Grove Library Dirección: 5935 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215

Salud y bienestar

Clases de estiramiento gratis Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, están llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : miércoles 15 y 22 de octubre

: miércoles 15 y 22 de octubre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104 Fecha : jueves 16 de octubre

: jueves 16 de octubre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : Freedom Park

: Freedom Park Dirección: 1516 Princeton Ave, Charlotte, NC 28209 Fecha : jueves 23 de octubre

: jueves 23 de octubre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 15 de octubre

: miércoles 15 de octubre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Evento: salud, arte y amistad entre adultos mayores Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español. Fecha : lunes 20 de octubre

: lunes 20 de octubre Hora : 10:30 p.m. a 12:30 p.m.

: 10:30 p.m. a 12:30 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Arte, cultura y entretenimiento

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Beetlejuice”. Fecha : jueves 16 de octubre

: jueves 16 de octubre Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Serie musical en el centro de Charlotte Disfruta de esta serie gratuita presentada por Ascent Uptown, que llenará de música, sabor y comunidad el Romare Bearden Park todos los jueves de octubre. El evento combina lo mejor de un mercado de agricultores con presentaciones en vivo, creando el ambiente perfecto para relajarte después del trabajo. El próximo evento estará recreado en el CJ Baker Band y variedades musicales. Fecha : jueves 16 de octubre

: jueves 16 de octubre Hora : 3:00 p.m. 6:.00 p.m. (mercado) 5:30 p.m. a 8:30 p.m. (música en vivo)

: 3:00 p.m. 6:.00 p.m. (mercado) 5:30 p.m. a 8:30 p.m. (música en vivo) Lugar : Romare Bearden Park

: Romare Bearden Park Dirección: 300 S Church St, Charlotte, NC 28202

Películas en el parque Disfruta de una noche mágica la proyección gratuita de la película: Addams Family Values (Los locos Addams). Este evento es parte de la serie Movies in the Park, pensada para reunir a familias, amigos y vecinos en uno de los parques más encantadores del centro de la ciudad. Habrá camiones de venta de comida y aperitivos para los asistentes. Lleva tu manta o silla y prepárate para una noche inolvidable bajo las estrellas. Fecha : sábado 18 de octubre

: sábado 18 de octubre Hora : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Lugar : Fourth Ward Park

: Fourth Ward Park Dirección: 301 N. Poplar St., Charlotte, NC 28202

Festival de otoño en Pineville La ciudad de Pineville presenta su festival gratuito de otoño que incluye juegos mecánicos, vendedores de artesanías, música en vivo, entretenimiento para niños, concursos de disfraces para niños y perros, y mucho más. El festival culmina con un espectacular show de fuegos artificiales el sábado por la noche. Fechas : del jueves 16 al sábado 18 de octubre

: del jueves 16 al sábado 18 de octubre Horario : Jueves y viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. | sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

: Jueves y viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. | sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. Lugar : Jack D. Hughes Park

: Jack D. Hughes Park Dirección : 513 Main St, Pineville, NC 28134

: 513 Main St, Pineville, NC 28134 Costo: Entrada gratuita; los juegos mecánicos tienen costo adicional.

Festival de otoño en Fort Mill Fort Mill también se une a la celebración de otoño con un festival que contará con música en vivo, concurso de disfraces, oportunidades para fotos otoñales, vendedores locales y muchas actividades más. Fecha : sábado 18 de octubre

: sábado 18 de octubre Horario : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Walter Elisha Park

: Walter Elisha Park Dirección : 345 N White St, Fort Mill, SC 29715

: 345 N White St, Fort Mill, SC 29715 Costo: Entrada gratuita.

Festival internacional de otoño ourBRIDGE for Kids invita a la comunidad a su 12° festival internacional de otoño. Este contará con comida de diversos países, música, actividades para todas las edades, brincolines o inflables, venta de comida de feria, paseo a caballo, presentaciones en vivo y mucho más. Fecha : sábado 18 de octubre

: sábado 18 de octubre Horario : 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : ourBRIDGE for Kids

: ourBRIDGE for Kids Dirección : 3925 Willard Farrow Dr, Charlotte, NC

: 3925 Willard Farrow Dr, Charlotte, NC Costo: Entrada gratuita.