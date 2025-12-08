La Navidad llegará un poco antes para más de cien niños de la escuela primaria Winding Springs Elementary, gracias a una campaña impulsada por periodistas latinos de las Carolinas. Bajo la iniciativa “Corresponsales de Amor”, miembros de la Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas (OPHLC) y de la comunidad lograron recaudar juguetes para más de 120 estudiantes, muchos de los cuales viven realidades complejas.

Desde hace cuatro años, esta campaña apoya a la comunidad con una meta sencilla: que los niños no pasen estas fiestas sin un regalo. Este año, la escuela Winding Springs fue el foco de estos esfuerzos. Se trata de una institución académica donde más del 65% de los alumnos son latinos que enfrentan retos económicos.

La campaña, que terminó este 8 de diciembre, incluyó varias formas de participación. La más destacada fue una noche de karaoke, celebrada el 6 de diciembre en el Monterrey Mexican Restaurant, ubicado en 1001 E W T Harris Blvd, Charlotte, NC 28213. Allí, cerca de 25 periodistas y miembros de la comunidad asistieron para disfrutar de música en vivo, comida latina y trajeron juguetes para niños de todas las edades.

Además, se contó con el apoyo de dueños de negocios locales, como Wow Supermercado, líderes de organizaciones como La Casa de la Cultura, quienes enviaron sus respectivos juguetes para ampliar el número de regalos. En total, se recolectaron 122 juguetes.

Galería de recolección de juguetes