Cerca de 1,400 niños de Charlotte, la mayoría de ellos latinos, tuvieron la oportunidad de recibir un regalo de la mano de oficiales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) en el evento Navidad con la Comunidad.

Siete años alegrando la Navidad de miles de niños

La actividad, que se logró gracias a los esfuerzos de la División de Steele Creek de CMPD y el apoyo de organizaciones, negocios y miembros de la comunidad, se llevó a cabo este sábado 6 de diciembre en el conjunto de apartamentos de Emerald Bay Apartments, ubicados en 5029 Cherrycrest Ln, Charlotte, NC 28217. Esta zona fue escogida porque viven muchas familias latinas.

“Fue un sentimiento muy bonito saber que podemos prestar este gran servicio a nuestra comunidad, aparte del trabajo que hacemos como policía, también poder hacer algo diferente que nos permita acercarnos a la comunidad y tener una mejor relación de confianza. Vimos muchas familias contentas y felices, para nosotros eso es algo bonito”, dijo a La Noticia el oficial de la División de Steele Creek de CMPD, Claudio Jiménez.

Con este evento, ya son siete años en los cuales la División de Steele Creek del CMPD ha entregado regalos a los sectores más necesitados dentro de su competencia. En la oportunidad, los niños recibieron los obsequios de la mano de Santa, disfrutaron de refrigerios, fotos con The Grinch, rifas e interactuaron con la policía.

Invitan a próxima entrega de juguetes

Por cuarto año consecutivo, oficiales de la División de CMPD se unirán en esta misión de regalar juguetes y sonrisas a niños latinos del este de Charlotte en su evento “Blue Winter Wonderland”, donde habrá personas de Navidad, como Santa y El Grinch, galleras y chocolate caliente y, por su puesto, juguetes para los más pequeños.

Este encuentro será el sábado 20 de diciembre a partir de las 5:00 p.m. y hasta las 7:00 p.m. en la División de Independence del del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, ubicada en 6711 City View Dr, Charlotte, NC 28212.

Invitan a las familias a llevar a sus niños. Interesados en donar juguetes para aumentar el número de beneficiarios de este evento, pueden dejarlos también en esta sede de CMPD a cualquier hora y cualquier día de la semana. Los juguetes pueden ser para niños de todas las edades, desde bebés hasta jóvenes de 12 años.

Galería de evento Navidad con la Comunidad

