El año 2025 está muy cerca de terminar y eso también significa que que inicia la temporada de Invierno y acá te diremos cuánto dura y cuáles son los meses más fríos.

Así que ve sacando chamarras y abrigos de tu clóset para que la temporada navideña no te sorprenda y puedas disfrutarla sin frío.

¿Cuándo inicia el Invierno 2025 en Estados Unidos?

Como tal, el invierno entrará en el país el día 21 de diciembre del 2025. Sin embargo, desde los primeros días de noviembre ya se sintió una oleada de frío en zonas de Carolina del Norte que incluso llegó a temperaturas de congelación en algunos condados como Wake, Person, Granville, Vance, Halifax, Wilson, Moore, Alamance, entre otros.

De igual forma, para la gran mayoría de los estados de la nación, la temporada invernal o de navideña suele ser inaugurada desde el Día de Acción de Gracias que fue el 27 de noviembre.

¿Cuántos meses dura el Invierno y cuáles son los más fríos en Carolina del Norte?

Al estar ubicado en América del Norte, muchas zonas del país tienen un invierno largo y crudo que llega a ir desde noviembre hasta marzo. Durante esos cinco meses se pueden sentir heladas, nevadas y aguanieve.

Para efectos de calendario, el invierno inicia el 21 de diciembre, como se dijo arriba, y termina el 20 de marzo que llega la primavera.

En el caso de Carolina del Norte, el invierno suele durar de finales de noviembre a mediados del mes de febrero. El mes más frío es el de enero en el que la temperatura mínima media es de 33.8° F (1° C), y la máxima promedio es de 51.8° F (11° C).

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Carolina del Norte?

Según la página oficial del clima, cuarta vez en los últimos seis años, se espera que La Niña sea un factor en el clima de este invierno en Carolina del Norte y Carolina del Sur.

"La Niña es un enfriamiento natural y periódico del agua oceánica en el Océano Pacífico oriental tropical que impacta globalmente las temperaturas, las precipitaciones y el viento. La Niña se caracteriza por intensificar la actividad ciclónica tropical en el Atlántico durante el verano y el otoño, pero también impacta a las Carolinas durante el invierno, cuando

aumenta la probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal", indica.

Además, el clima promedio para este diciembre 2025, son temperaturas de 5°C (41.0° F) y 12°C grados (53.6° F). Se espera entre 3 y 8 días de lluvia y algo de nieve, pero con un pronóstico suave y moderado,

¿Cuándo son los cambios de estación?

El año tiene cuatro estaciones que son primavera, verano, otoño e invierno. De igual forma cuenta con dos solsticios y dos equinoccios.

Un solsticio es cuando el Sol alcanza su mayor declinación en latitud con respecto a la línea ecuatorial (más al norte o al sur del ecuador). Mientras que un equinoccio es cuando el Sol está situado en el plano del ecuador celeste (el sol se encuentra exactamente sobre el ecuador).

En un solsticio (que viene del latín solstitium, "Sol quieto"), el Sol se encuentra más cerca o más lejos de uno de los hemisferios. Esto significa que en unos lugares aumenta la duración de la luz solar y en otras disminuye.

En un equinoccio (del latín aequinoctium, "noche igual"), el día y la noche en ambos hemisferios tienen exactamente la misma duración.

Estaciones del 2026, ¿Cuándo inician y terminan?