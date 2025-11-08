Esta temporada de Acción de Gracias, diversas organizaciones y comunidades de Charlotte ofrecen una variedad de eventos gratuitos para quienes buscan compartir la festividad con los demás. Desde cenas comunitarias hasta actividades para niños o alimentos para que celebres en casa. Conoce todo tipo de opciones en este listado que La Noticia trae para ti:

Crea un pavo de acción de gracias Lleva a tus niños a tu JCPenney más cercano para que participe en una actividad familiar gratuita. En ella, le enseñarán a crear un pavo de acción de gracias con materiales como palitos de madera. Es una actividad recomendada para niños mayores de 4 años y al terminar recibirán un pin de colección y los padres recibirán un cupón de 10 % de descuento para comprar un regalo adicional para las madres en su día especial. Fecha : sábado 8 de noviembre

: sábado 8 de noviembre Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugares y dirección: Carolina Mall: 1480 Concord Pkwy N, Concord, NC 2802 y Carolina Place Mall: 11017 Carolina Place Pkwy, Pineville, NC 28134

Manualidad de origami por Acción de Gracias Lleva a tus niños a una actividad familiar gratuita en la cual le explicarán sobre el origen de la tradición y podrán participar en una actividad para hacer origamis de Acción de gracias, como un pavo u hoja de arce. Los materiales serán proporcionados y habrá bocadillos y bebidas. Fecha : lunes 10 de noviembre

: lunes 10 de noviembre Hora : 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Debe inscribirse en el siguiente enlace.

Entrega de pavos gratis La iglesia la Voz de la Esperanza estará regalando pavos y otros alimentos para la celebración del Día de Acción de Gracias (27 de noviembre). Invitan a la comunidad a registrarse, ya que serán solo las primeras 50 familias en registrarse. Fecha : sábado 15 de noviembre

: sábado 15 de noviembre Hora : 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Iglesia La Voz de la Esperanza

: Iglesia La Voz de la Esperanza Dirección : 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215

: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215 Registro obligatorio en el siguiente enlace. Se confirmará por teléfono la hora de la entrega.

Almuerzo de Acción de Gracias en la iglesia Hickory Grove La Asociación Colombiana de Carolina del Norte, a través de su programa recreacional “Póngale vida a sus años” llevará a cabo un almuerzo de acción de gracias que contará con música, comida, bebidas y otras actividades. La invitación es para adultos mayores de 60 años. Fecha : sábado 22 de noviembre

: sábado 22 de noviembre Hora : 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : Hickory Grove United Methodist Church (en la zona del gimnasio)

: Hickory Grove United Methodist Church (en la zona del gimnasio) Dirección : 6401 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215

: 6401 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215 Debe confirmar su asistencia llamando al 704-606-8819

Cuento y pintura para niños La biblioteca de Charlotte llevará a cabo una actividad para niños de 3 a 8 años, en la cual crearán y pintarán con las huellas de las manos dibujos relacionados con el Día de Acción de Gracias y les contarán historias animadas sobre esta celebración. Fecha : martes 25 de noviembre

: martes 25 de noviembre Hora : 10:30 a.m. a 11:15 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:15 a.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Debe inscribirse en el siguiente enlace

Cena y pavo gratuito con Lucky Spot Barbershop Todos los años, Lucky Spot Barbershop realiza un evento festivo y regala pavos a la comunidad. El evento es una cena en familia, donde participan trabajadores del condado y la ciudad, hay música en vivo y entretenimiento para los niños. Fecha : martes 25 de noviembre

: martes 25 de noviembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Southview Recreation Center

: Southview Recreation Center Dirección : 1720 Vilma St, Charlotte, NC 28208

: 1720 Vilma St, Charlotte, NC 28208 Pide tu pavo, a través del siguiente enlace.

Disfruta del 79° Desfile Anual de Víspera de Acción de Gracias de Novant Health A lo largo de más de siete décadas, este desfile organizado por Novant Health ha ido creciendo hasta convertirse en un ícono de la Ciudad Reina para inaugurar la Navidad y este año no será la excepción y el centro de Charlotte se vestirá de magia para recibir un espectáculo visual y sonoro lleno de carrozas, talentosos artistas, bandas de música y mucho color. Fecha : Miércoles 26 de noviembre

: Miércoles 26 de noviembre Hora : Inicio a las 5:45 p. m.

: Inicio a las 5:45 p. m. Lugar : Uptown Charlotte

: Uptown Charlotte Dirección : la ruta inicia en Tryon Street, desde 9th Street hasta Brooklyn Village Avenue

: la ruta inicia en Tryon Street, desde 9th Street hasta Brooklyn Village Avenue Costo: Gratis, pero puedes obtener un asiento VIP, visitando el siguiente enlace.

Cena comunitaria con United Way Este 2025, United Way llevará a cabo un almuerzo comunitario en el Día de Acción de Gracias. Debido a que el espacio es limitado, las familias pueden comer en el salón o llevarse el almuerzo y disfrutarlo en su hogar con su familia. Fecha : jueves 27 de noviembre

: jueves 27 de noviembre Hora : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Dirección : 668 Withrow Rd, Forest City, NC 28043

: 668 Withrow Rd, Forest City, NC 28043 Para más información, envíe un mensaje o llama al 828-748-5948