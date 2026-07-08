Durante la segunda semana de julio, organizaciones comunitarias, bibliotecas e instituciones de Charlotte ofrecerán actividades gratuitas para todas las edades. La agenda incluye una jornada de vacunación contra la rabia para mascotas, orientación sobre cambios migratorios, clases de ejercicio, eventos culturales, talleres, oportunidades laborales y programas educativos para apoyar a la comunidad latina.

Comunidad

Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia ​​Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, el Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg ofrece una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa. Fecha : sábado 11 de julio

: sábado 11 de julio Hora : 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

: 8:00 a.m. a 10:45 a.m. Lugar : CMPD Animal Care & Control

: CMPD Animal Care & Control Dirección : 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217

: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217 Para más información, visita el siguiente enlace.

Aprenda cómo usar el transporte público en Charlotte International House ofrece una sesión de entrenamiento presencial para ayudar a las familias inmigrantes o refugiadas a familiarizarse con el sistema de transporte público de Charlotte. En colaboración con el Sistema de Tránsito del Área de Charlotte (CATS), el evento incluirá una presentación informativa sobre el sistema de tránsito, seguida de un recorrido práctico para aprender a utilizar los autobuses y el tren ligero de la ciudad. Fecha : sábado 11 de julio

: sábado 11 de julio Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : International House

: International House Dirección : 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204

: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204 Inscripción en el siguiente enlace.

Orientación gratuita sobre cambios migratorios EMBRACE All Latino Voices, junto a la firma de abogados VIA Legal Immigration, ofrecerá una sesión gratuita para informar a la comunidad sobre los cambios más recientes en las leyes migratorias y cómo podrían afectar sus casos. Los asistentes podrán hacer preguntas. Además, habrá información sobre opciones de seguros médicos, referidos para asistencia alimentaria y una jornada de donación de ropa para niños y adultos. Fecha : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio Hora : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Lugar : EMBRACE All Latino Voices

: EMBRACE All Latino Voices Dirección : 7508 E. Independence Blvd, Charlotte, NC 28227

: 7508 E. Independence Blvd, Charlotte, NC 28227 Inscripción en el siguiente enlace

Salud y vida saludable

Medicina gratis en Monroe Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estará ofreciendo productos como analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros. Fecha : El evento es el viernes 24 de julio, pero el registro ya está abierto

: El evento es el viernes 24 de julio, pero el registro ya está abierto Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Atrium Union Women and Children's Center

: Atrium Union Women and Children's Center Dirección : 600 Hospital Dr, Monroe, NC 28112

: 600 Hospital Dr, Monroe, NC 28112 Ordena tus medicinas en el siguiente enlace.

Clases de estiramiento y Zumba Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Además, en este mes incluirán una sección de Zumba. Fecha : jueves 9 de julio

: jueves 9 de julio Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Clase de estiramiento y fuerza Renacer también invita a sus clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : sábado 11 de julio

: sábado 11 de julio Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Cafecito y ritmos relajantes Únete a un viaje sonoro para el bienestar y la relajación que lleva por nombre “Cafecito y ritmos relajantes”. La iniciativa busca ayudar a los participantes a reducir el estrés, promover la relación, conectar con sus emociones y disfrutar en comunidad. Fecha : jueves 11 de julio

: jueves 11 de julio Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace.

Asesorías sobre cobertura médica Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo. Fecha : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.

Cultura y entretenimiento

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Hamilton” Fecha : jueves 9 de julio

: jueves 9 de julio Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Actividad: “Crea un adorno con un insecto o animal de safari” Lleva a tus niños a tu JCPenney más cercano para que participen en una actividad familiar gratuita. En ella, los niños podrán crear un imán eligiendo una figura de un insecto o de un animal de safari como hipopótamo o león. Es recomendado para niños mayores de 4 años y, al terminar, recibirán un pin de colección y los padres recibirán un cupón de 10 % de descuento para comprar un regalo adicional para las madres en su día especial. Fecha : sábado 11 de julio

: sábado 11 de julio Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugares y dirección: Carolina Mall: 1480 Concord Pkwy N, Concord, NC 28025 y Carolina Place Mall: 11017 Carolina Place Pkwy, Pineville, NC 28134

Encuentro cultural con Son de Pueblos Disfruta de una experiencia llena de música, danza y tradición con Son de Pueblos, un ensamble de Charlotte que celebra las raíces afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Durante el evento habrá ritmos afrocaribeños, tambores en vivo, canto, baile y actividades participativas para toda la comunidad. Fecha : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio Hora : 11:30 a.m. a 1:30 p.m.

: 11:30 a.m. a 1:30 p.m. Lugar : Live on the Plaza

: Live on the Plaza Dirección : Duke Energy Plaza

: Duke Energy Plaza Inscripción en el siguiente enlace.

Cursos y oportunidades

Programa gratuito de intercambio de idiomas para adultos La biblioteca de Charlotte South Boulevard finaliza y ofrece Charlemos Charlotte, un programa gratuito de intercambio de idiomas bilingües para adultos. Este está dirigido a hablantes de español que buscan practicar su inglés y viceversa. Fecha : sábado 11 de julio

: sábado 11 de julio Hora : 10:30 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Inscripción en el siguiente enlace.

Clase de preparación para el examen de ciudadanía En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente. Fecha : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio Hora : de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.

: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes. Costo: gratis