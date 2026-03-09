Este 8 de marzo, Charlotte se convirtió en el epicentro del empoderamiento femenino con la celebración de UniMujeres 2026, un evento que reunió a cientos de latinas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

El evento inició a las 12.00 p.m. en el hotel Sonesta Charlotte y contó con música en vivo, vendedoras locales, desfile de moda, comida, exposiciones de recursos y organizaciones liderardas por mujeres, entrega de premios, bailes, mariachi y un espacio para promover conexiones entre latinas.

En su séptima edición, UniMujeres se centró en promover el crecimiento tanto personal como financiero de las latinas. Por eso, contó con dos charlas sobre empoderamiento femenino en el área de finanzas, diirigods por Jenny Rivera, CEO de Global Edge Alliance e Yvonne Farfán, organizadora del evento.

Más de 100 mujeres asistieron vestidas de negro y dorado para conectar con emprendedoras, profesionales y expertas en diferentes áreas y elegir a la UniMujer 2026. Este año, la ganadora fue la colombiana Claudia Álzate con más de 400 votos.

Galería de UniMujeres 2026

Para ver más imágenes, visita el siguiente enlace.

