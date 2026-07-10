La familia de Ilam Mateo Espinoza Castañeda, el niño de 8 años que falleció en un accidente de tránsito en el este de Charlotte el viernes 3 de julio, inició una campaña para recaudar fondos y cubrir los gastos de su cremación y otros costos relacionados con su despedida.

En la descripción de la campaña de GoFundMe, familiares y personas cercanas recuerdan a Ilam como un niño brillante, amable e inteligente, que disfrutaba aprender y era apreciado por sus compañeros y maestros.

“Su partida ha dejado un vacío en los corazones de quienes lo conocieron, y queremos honrar su memoria de la mejor manera posible… Su familia ahora enfrenta el dolor inimaginable de despedirse, además de los gastos inesperados de su cremación. Queremos ayudar a aliviar su carga para que puedan concentrarse en el duelo y recordar a Ilam como el niño maravilloso que fue”, señala la publicación.

Para apoyar esta campaña, visita el siguiente enlace.

El accidente en el que murió Ilam

El menor falleció durante la madrugada del 3 de julio, luego de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la vía y chocara contra un árbol en East Independence Boulevard.

De acuerdo con la investigación del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), la conductora, identificada como Mayra Castañeda, presuntamente manejaba a unas 80 millas por hora en una zona con límite de 50 mph y bajo los efectos de una sustancia que afectaba sus capacidades.

“La conductora, Mayra Castañeda, de 32 años, fue encontrada en la parte trasera del vehículo con heridas leves. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y declararon fallecido al menor, Ilam Mateo Espinoza Castañeda, de 8 años”, señala el informe.

Las autoridades también informaron que Castañeda no tenía licencia de conducir.

Conductora permanece detenida

Registros judiciales indican que a Castañeda se le negó la libertad bajo fianza. Enfrenta cargos por homicidio culposo con vehículo, conducción temeraria que pone en peligro la vida, conducir sin licencia y exceso de velocidad.

Además, permanecerá detenida bajo una orden migratoria del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La familia es originaria de Lima, Perú. Aún se desconoce el parentesco entre Mayra e Ilam. Sin embargo, publicaciones en redes sociales la señalan como madre del pequeño de 8 años.

Mientras el proceso judicial continúa, familiares y amigos de Ilam esperan reunir los fondos necesarios para darle el último adiós al niño y apoyar a sus seres queridos en este momento.

Actualmente, la investigación continúa en curso y las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad. Cualquier testigo del accidente o persona con información al respecto debe: