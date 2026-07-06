Ilam Mateo Espinoza Castañeda, un niño de ocho años, falleció la madrugada del viernes 3 de julio tras un accidente automovilístico en East Independence Boulevard, en Charlotte. Mayra Castañeda, la conductora del vehículo, es investigada por presunta conducción bajo los efectos de una sustancia y exceso de velocidad, según datos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD).

Conducía a 80 millas por hora en una zona de 50

Este hecho se registró alrededor de las 2:30 a.m., cuando oficiales de CMPD respondieron a un reporte de un choque con personas heridas cerca de East Independence Boulevard, una zona en la cual viven y trabajan muchas familias latinas.

De acuerdo con la investigación preliminar, el vehículo se desplazaba hacia el oeste a gran velocidad cuando salió de la carretera y chocó contra un árbol. Según medios locales, conducía a 80 millas por hora en una zona de 50 mph.

“Al llegar, los agentes encontraron un Honda Civic 2018 en el lado norte de la carretera con graves daños, en cuyo interior se encontraba un menor inconsciente”, señala el informe.

Añade: “La conductora, Mayra Castañeda, de 32 años, fue encontrada en la parte trasera del vehículo con heridas leves. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y declararon fallecido al menor, Ilam Mateo Espinoza Castañeda, de 8 años”.

Latina enfrenta cargos por choque

Los oficiales sometieron a Mayra a una prueba de detección cognitiva y se confirmó que estuvo manejando bajo los efectos de una sustancia que afectaba sus capacidades. Aún se desconoce el parentesco entre Mayra e Ilam.

A Castañeda se le acusa de los delitos:

Muerte causada por un vehículo.

causada por un vehículo. Conducir a exceso de velocidad .

. Conducción imprudente que pone en peligro a otras personas.

que pone en peligro a otras personas. Conducir sin licencia .

. También existe contra ella una orden de retención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Actualmente, la investigación continúa en curso y las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad. Cualquier testigo del accidente o persona con información al respecto debe: