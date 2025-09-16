Luego de una contienda electoral sumamente reñida, donde los resultados preliminares mostraron una diferencia de apenas 37 votos, Juan Diego "JD" Mazuera Arias fue oficialmente confirmado como el nuevo concejal por el Distrito 5 de Charlotte, tras el recuento de votos realizado el 16 de septiembre en la Junta Electoral de Carolina del Norte.

La Junta Electoral de Carolina del Norte confirmó que la diferencia entre ambos candidatos fue de 34 votos y ratificó la victoria de Juan Diego, quien será el primer latino en el Concejo de la Ciudad de Charlotte.

34 votos separaban a los candidatos

Según los datos preliminares no oficiales de la Junta Electoral de Carolina del Norte, publicados el 9 de septiembre (Día oficial de las elecciones), Mazuera Arias obtuvo 3,012 votos (50.31 %) frente a los 2,975 votos (49.69 %) de Molina.

Ante un resultado tan ajustado, la actual concejal por el Distrito 5 de Charlotte, Marjorie Molina, solicitó un recuento de votos.

“Cada voto cuenta y queremos que todas las voces se oigan en esta elección. También confiamos en la Junta Directiva de las Elecciones del Condado de Mecklenburg y queremos aportar nuestro apoyo a que la democracia viva y apoyar cualquier intento de que todos los votos se cuenten”, comentó Juan Diego "JD" Mazuera Arias sobre este recuento.

Este 16 de septiembre, en un proceso que duró cerca de cuatro horas, se confirmó el triunfo de Mazuera Arias. Ganó con 3,020 votos (50.27 %) frente a los 2,986 votos (49.73 %) de Molina.

“Cada votante fue contado, cada voz fue escuchada, y juntos hicimos historia. Tengo un agradecimiento profundo a mi familia, equipo, voluntarios y quienes apoyaron esta campaña y confiaron en mí. Mientras celebramos el Mes de la Herencia Hispana, el Distrito 5 ha hecho historia al elegir al primer concejal latino en la ciudad”, contó sobre estos resultados.

“Los votantes querían un cambio”

Anteriormente, Mazuera Arias expresó que su victoria no le tomó por sorpresa, a pesar de la estrecha competencia, de ser un nuevo rostro en la política y de enfrentarse a los obstáculos propios de una candidatura sin conexiones establecidas, ni grandes fondos, y subrayó su agradecimiento por cada voto obtenido.

“Los votantes querían un cambio y viendo que el resultado fue muy rígido, vemos que la comunidad está muy polarizada, pero hubo un número importante que no se sintió vista y apoyada en los últimos años y por eso salieron a votar y yo los voy a representar a ese 51 % que votó por mí, pero también al 49 % que no”, agregó.

Mazuera Arias comenzaría sus funciones como concejal del Distrito 5 en diciembre, cuando se lleve a cabo la juramentación oficial. Para conocer sobre su propuesta, visita el siguiente enlace.