Charlotte se prepara para vivir la edición número 35 del Festival Latinoamericano. Este 2025 se resaltará la riqueza de 17 países latinos, además la comunidad podrá disfrutar de espectáculos en vivo, juegos para los niños y mucho entretenimiento.

“Queremos invitar a toda la comunidad a que se unan a nosotros para compartir nuestra música, alegría y tradiciones. Tendremos muchas actividades para los niños, donde podrán aprender y divertirse conociendo más sobre nuestra historia y cultura”, dijo María Fernanda Robles, organizadora de eventos de La Coalición Latinoamericana a La Noticia.

Actividades llenas de cultura latina

En esta edición estará presente nuevamente La Plaza Latinoamericana, un espacio donde los asistentes podrán recorrer diferentes carpas decoradas con la cultura, colores, objetos y exhibiciones de los 17 países participantes, conocer estas tradiciones y recibir un sello para completar su mapa de búsqueda. Además, al finalizar los niños podrán participar en un sorteo y disfrutar de otras actividades y juegos.

El festival también contará con recursos comunitarios para la comunidad latina y actuaciones culturales de música y danza de algunos de los países participantes, comida latina en venta y presentaciones en vivo de artistas locales e internacionales, junto con un homenaje a Rubby Pérez. También habrá recursos comunitarios para la comunidad latina.

¿Qué países estarán presentes en 2025?

Los países que formarán parte del Festival Latinoamericano 2025 son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

Algunas de las presentaciones por países son:

De Venezuela estarán presente los artistas Julio y Rafa

Bolivia: Ballet Folklórico Alma Boliviana

Los representantes de La Plaza Latinoamericana por los países Nicaragua, Cuba, Chile, Ecuador y Colombia presentarán sus danzas.

Por Perú, el artista Mauricio Salas.

España: Sincopao

Guatemala será representado con una danza de Luisa Renee Paiz

Daniel Noce presentará el tango de Argentina

El Grupo Divino Salvador de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe mostrará las danzas de El Salvador

México: contará con una danza por Los Chinelos, además de la presentación de Karen Valencia, Javy Kartucho y Majo Aguilar

Alma de la Luna mostrará las danzas de Guatemala y Honduras

Por Brasil: Samba Charlotte

República Dominicana presentará su arte con El Nuevo Tumbao

Por Puerto Rico estará Puerto Rican Power

¿Cuándo y dónde será?

El Festival Latinoamericano 2025 se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre, a partir de las 12:00 p.m., en Ballantyne's Backyard, ubicado en 11611 N Community House Rd, Charlotte, NC 28277. Este año el evento tiene un costo de $10. Para adquirir tu entrada, visita el siguiente enlace.