Celebrado por primera vez en 1968, el Mes de la Herencia Hispana (15 de septiembre al 15 de octubre) reconoce la cultura, logros, contribuciones e influencia de la comunidad latina en Estados Unidos y, para festejarlo, te dejamos una lista de más de 20 eventos que se llevarán a cabo cerca del área de Charlotte.

Celebra la cultura de Honduras en Charlotte Se trata de un evento comunitario y gratuito realizado por la organización Fiestas Patrias, en el cual la comunidad podrá conocer sobre la Independencia de Honduras, sus símbolos patrios, literatura, música y bailes típicos. Fecha : sábado 6 de septiembre

: sábado 6 de septiembre Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Camino

: Centro Comunitario Camino Dirección: 201 Stetson Dr, Charlotte, NC 28262

Tercera Fonda Chilena en Charlotte

La Asociación Chilena de Carolina del Norte realizará una celebración gratuita por las Fiestas Patrias (18 y 19 de septiembre). El evento contará con un espectáculo folklórico, concursos y clases de cueca, rifas, subastas, comida típica chilena y mucho más.

Fecha: sábado 6 de septiembre

sábado 6 de septiembre Hora: 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

4:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr, Charlotte, NC 28210

1901 Archdale Dr, Charlotte, NC 28210 Costo: $10 adultos y niños $4. Para más información sobre cómo comprar tu entrada, visita el siguiente enlace.

Noche latina en Camp North End Únete a una tarde y noche llena de música, auténtica comida latina, ritmos urbanos y tropicales y presentaciones de artistas locales. Este es un evento gratuito en el distrito Boileryard del Camp North End. Fecha : sábado 11 de octubre

: sábado 11 de octubre Hora : 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección : 1824 Statesville AveCharlotte, NC 28206

: 1824 Statesville AveCharlotte, NC 28206 Costo: Gratis

Noche latina en Huntersville Disfruta de una noche llena de música, baile y sabor latino con presentaciones en vivo de Luis Hernández y su Calle Cuba, Julio y Rafa, y Rumbao Latin Dance. Habrá camiones de comida y vendedores de bebidas. No olvides traer tu silla o manta para relajarte al aire libre. Fecha : viernes 12 de septiembre

: viernes 12 de septiembre Hora : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Lugar : Veterans Park

: Veterans Park Dirección : 201 Huntersville-Concord Rd, Huntersville, NC 28078

: 201 Huntersville-Concord Rd, Huntersville, NC 28078 Costo: Gratis

Festival de Culturas en Cornelius Vive una tarde llena de diversidad cultural en la segunda edición del Festival de Culturas de Cornelius. Habrá comida, arte, presentaciones en vivo y exhibiciones culturales que celebran la riqueza de las comunidades de Cornelius y sus alrededores. Fecha : sábado 13 de septiembre

: sábado 13 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Cain Park

: Cain Park Dirección : 21336 Catawba Ave, Cornelius, NC 28031

: 21336 Catawba Ave, Cornelius, NC 28031 Costo: Gratis

Celebra a México elaborando una piñata La Biblioteca de Charlotte Mecklenburg organiza eventos gratuitos para celebrar la cultura latina durante el Mes de la Herencia Hispana. En esta oportunidad ofrece una actividad dirigida a niños de 3 a 11 años para celebrar la independencia de México. Allí aprenderán a crear su propia piñata personalizada con bolsas de papel. Todos los materiales están incluidos. Fecha : martes 16 de septiembre

: martes 16 de septiembre Hora : 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Allegra Westbrooks Regional

: Allegra Westbrooks Regional Dirección : 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216

: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216 Costo : Gratis

: Gratis Inscripción en el siguiente enlace.

Actividad: Autorretratos inspirados en Frida Kahlo En este evento, organizado por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg, Los participantes crearán autorretratos al estilo de Frida Kahlo, dándoles un toque personal. Este proyecto se inspira en lo colorido de la artista y se proporcionarán los materiales. Sugieren llevar ropa que pueda ensuciarse. Fecha : miércoles 17 de septiembre

: miércoles 17 de septiembre Hora : 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202 Costo : Gratis

: Gratis Inscripción en el siguiente enlace.

Festival gratuito multicultural en Harrisburg Vuelve una vez más el Festival Multicultural organizado por el comité de arte, cultura y herencia de la ciudad de Harrisburg. Se trata de un evento familiar lleno de arte, música, juegos, moda, danza y comida gratuito para toda la comunidad. Fecha : sábado 20 de septiembre

: sábado 20 de septiembre Hora : de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Harrisburg Park

: Harrisburg Park Dirección : 191 Sims Pkwy, Harrisburg, NC 28075

: 191 Sims Pkwy, Harrisburg, NC 28075 Costo: gratis

Festival Latinoamericano de Charlotte El Festival Latinoamericano llega a su edición número 35 y traerá todo un espectáculo musical, con comida, entretenimiento y un poco de la cultura de cada país. Esta es una de las celebraciones más populares de Charlotte y busca fortalecer el sentido de unidad entre los latinos y promover la diversidad cultural. Fecha : sábado 20 de septiembre

: sábado 20 de septiembre Hora : a partir de las 12:00 p.m.

: a partir de las 12:00 p.m. Lugar : Ballantyne's Backyard

: Ballantyne's Backyard Dirección : 11611 N Community House Rd, Charlotte, NC 28277

: 11611 N Community House Rd, Charlotte, NC 28277 Costo: $10. Compra tu entrada a través del siguiente enlace.

Festival Internacional de Concord El Puente Hispano te invita a disfrutar del Festival Internacional de Concord, un evento lleno de cultura de diferentes países. Habrá coloridas actuaciones étnicas, artes, comida internacional, puestos culturales y un rincón para los niños con atracciones de inspiración internacional y mucha más diversión para toda la familia. Fecha : sábado 27 de septiembre

: sábado 27 de septiembre Hora : 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Downtown Concord

: Downtown Concord Dirección : Union St N, Concord, NC 28025

: Union St N, Concord, NC 28025 Costo: Gratis

Gala de los Premios Excelente 2025 Celebra los logros alcanzados por latinos destacados en los negocios, estudios y en servicio a la comunidad con la gala más importante de la comunidad latina en Carolina del Norte. Se trata de los Latin American Excelente Awards 2025. Un evento organizado por La Noticia desde hace 27 años. Fecha : sábado 27 de septiembre

: sábado 27 de septiembre Hora : a partir de las 6:00 p.m

: a partir de las 6:00 p.m Lugar : hotel Sonesta Charlotte

: hotel Sonesta Charlotte Dirección : 5700 Westpark Drive, Charlotte, NC 28217

: 5700 Westpark Drive, Charlotte, NC 28217 Costo: $200. Incluye una recepción de gala, una cena gourmet, presentación artística durante la cena, entrega de premios y la posibilidad de bailar y disfrutar de todo el evento. Para comprar tu entrada, visita el siguiente enlace.

Festival Internacional en la UNC Charlotte Explora el mundo en el festival internacional más antiguo de Charlotte (desde 1975), organizado por la Oficina de Programas Internacionales de la UNC Charlotte. Será un día rodeado de arte, artesanías, disfraces, comida, música y bailes. Fecha : sábado 27 de septiembre

: sábado 27 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Lugar : UNC Charlotte Campus (Barnhardt Student Activity Center)

: UNC Charlotte Campus (Barnhardt Student Activity Center) Dirección : 9290 Barnhardt Ln, Charlotte, NC 28223

: 9290 Barnhardt Ln, Charlotte, NC 28223 Costo: Gratis

Festival Latino en Gastonia Wow Supermarket ofrecerá un festival gratuito para celebrar la herencia hispana. Este incluye música en vivo de artistas como Héctor Acosta (el Torito) y Pablo Montero. También habrá venta de comida, rifas, juegos y actividades para toda la familia. Fecha : domingo 28 de septiembre

: domingo 28 de septiembre Hora : de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

: de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Lugar : Wow Supermarket

: Wow Supermarket Dirección : 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052

: 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052 Costo: Gratis

Nueve celebraciones de la herencia hipana con Compare Food La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas por el mes de la herencia hispana. En ellas habrá música, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. Las fechas y direcciones de los eventos son: Fecha : sábado 13 de septiembre

: sábado 13 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 818 E Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217 Fecha : domingo 14 de septiembre

: domingo 14 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 3600 N Sharon Amity Rd, Charlotte, NC 28205 Fecha : domingo 21 de septiembre

: domingo 21 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 201 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217 Fecha : sábado 27 de septiembre

: sábado 27 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda : 3112 Milton Rd, Charlotte, NC 28215

: 3112 Milton Rd, Charlotte, NC 28215 Tienda: 840 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027 Fecha : domingo 28 de septiembre

: domingo 28 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 2701 Freedom Dr., Charlotte, NC 28208 Fecha : domingo 5 de octubre

: domingo 5 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 5300 Sunset Rd, Charlotte, NC 28269 Fecha : sábado 11 de octubre

: sábado 11 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 5601 South Blvd, Charlotte, NC 28210 Fecha : domingo 12 de octubre

: domingo 12 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 4316 N Tryon St, Charlotte, NC 28213

Taller de tortillas para adolescentes La biblioteca invita a adolescentes de 12 a 18 años a participar en un taller gratuito de tortillas de harina. Los participantes aprenderán a hacer tortillas desde cero, al estilo tradicional, y conocerán las historias y tradiciones que rodean este alimento básico de la cocina latina. Fecha : martes 30 de septiembre

: martes 30 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202 Costo : Gratis

: Gratis Inscripción en el siguiente enlace.