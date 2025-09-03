Celebrado por primera vez en 1968, el Mes de la Herencia Hispana (15 de septiembre al 15 de octubre) reconoce la cultura, logros, contribuciones e influencia de la comunidad latina en Estados Unidos y, para festejarlo, te dejamos una lista de más de 20 eventos que se llevarán a cabo cerca del área de Charlotte.
Celebra la cultura de Honduras en Charlotte
Se trata de un evento comunitario y gratuito realizado por la organización Fiestas Patrias, en el cual la comunidad podrá conocer sobre la Independencia de Honduras, sus símbolos patrios, literatura, música y bailes típicos.
- Fecha: sábado 6 de septiembre
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Camino
- Dirección: 201 Stetson Dr, Charlotte, NC 28262
Tercera Fonda Chilena en Charlotte
La Asociación Chilena de Carolina del Norte realizará una celebración gratuita por las Fiestas Patrias (18 y 19 de septiembre). El evento contará con un espectáculo folklórico, concursos y clases de cueca, rifas, subastas, comida típica chilena y mucho más.
- Fecha: sábado 6 de septiembre
- Hora: 4:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr, Charlotte, NC 28210
- Costo: $10 adultos y niños $4. Para más información sobre cómo comprar tu entrada, visita el siguiente enlace.
Noche latina en Camp North End
Únete a una tarde y noche llena de música, auténtica comida latina, ritmos urbanos y tropicales y presentaciones de artistas locales. Este es un evento gratuito en el distrito Boileryard del Camp North End.
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 1824 Statesville AveCharlotte, NC 28206
- Costo: Gratis
Noche latina en Huntersville
Disfruta de una noche llena de música, baile y sabor latino con presentaciones en vivo de Luis Hernández y su Calle Cuba, Julio y Rafa, y Rumbao Latin Dance. Habrá camiones de comida y vendedores de bebidas. No olvides traer tu silla o manta para relajarte al aire libre.
- Fecha: viernes 12 de septiembre
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Veterans Park
- Dirección: 201 Huntersville-Concord Rd, Huntersville, NC 28078
- Costo: Gratis
Festival de Culturas en Cornelius
Vive una tarde llena de diversidad cultural en la segunda edición del Festival de Culturas de Cornelius. Habrá comida, arte, presentaciones en vivo y exhibiciones culturales que celebran la riqueza de las comunidades de Cornelius y sus alrededores.
- Fecha: sábado 13 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Cain Park
- Dirección: 21336 Catawba Ave, Cornelius, NC 28031
- Costo: Gratis
Celebra a México elaborando una piñata
La Biblioteca de Charlotte Mecklenburg organiza eventos gratuitos para celebrar la cultura latina durante el Mes de la Herencia Hispana. En esta oportunidad ofrece una actividad dirigida a niños de 3 a 11 años para celebrar la independencia de México. Allí aprenderán a crear su propia piñata personalizada con bolsas de papel. Todos los materiales están incluidos.
- Fecha: martes 16 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional
- Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216
- Costo: Gratis
- Inscripción en el siguiente enlace.
Actividad: Autorretratos inspirados en Frida Kahlo
En este evento, organizado por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg, Los participantes crearán autorretratos al estilo de Frida Kahlo, dándoles un toque personal. Este proyecto se inspira en lo colorido de la artista y se proporcionarán los materiales. Sugieren llevar ropa que pueda ensuciarse.
- Fecha: miércoles 17 de septiembre
- Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: Gratis
- Inscripción en el siguiente enlace.
Festival gratuito multicultural en Harrisburg
Vuelve una vez más el Festival Multicultural organizado por el comité de arte, cultura y herencia de la ciudad de Harrisburg. Se trata de un evento familiar lleno de arte, música, juegos, moda, danza y comida gratuito para toda la comunidad.
- Fecha: sábado 20 de septiembre
- Hora: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Harrisburg Park
- Dirección: 191 Sims Pkwy, Harrisburg, NC 28075
- Costo: gratis
Festival Latinoamericano de Charlotte
El Festival Latinoamericano llega a su edición número 35 y traerá todo un espectáculo musical, con comida, entretenimiento y un poco de la cultura de cada país. Esta es una de las celebraciones más populares de Charlotte y busca fortalecer el sentido de unidad entre los latinos y promover la diversidad cultural.
- Fecha: sábado 20 de septiembre
- Hora: a partir de las 12:00 p.m.
- Lugar: Ballantyne's Backyard
- Dirección: 11611 N Community House Rd, Charlotte, NC 28277
- Costo: $10. Compra tu entrada a través del siguiente enlace.
Festival Internacional de Concord
El Puente Hispano te invita a disfrutar del Festival Internacional de Concord, un evento lleno de cultura de diferentes países. Habrá coloridas actuaciones étnicas, artes, comida internacional, puestos culturales y un rincón para los niños con atracciones de inspiración internacional y mucha más diversión para toda la familia.
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Downtown Concord
- Dirección: Union St N, Concord, NC 28025
- Costo: Gratis
Gala de los Premios Excelente 2025
Celebra los logros alcanzados por latinos destacados en los negocios, estudios y en servicio a la comunidad con la gala más importante de la comunidad latina en Carolina del Norte. Se trata de los Latin American Excelente Awards 2025. Un evento organizado por La Noticia desde hace 27 años.
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Hora: a partir de las 6:00 p.m
- Lugar: hotel Sonesta Charlotte
- Dirección: 5700 Westpark Drive, Charlotte, NC 28217
- Costo: $200. Incluye una recepción de gala, una cena gourmet, presentación artística durante la cena, entrega de premios y la posibilidad de bailar y disfrutar de todo el evento. Para comprar tu entrada, visita el siguiente enlace.
Festival Internacional en la UNC Charlotte
Explora el mundo en el festival internacional más antiguo de Charlotte (desde 1975), organizado por la Oficina de Programas Internacionales de la UNC Charlotte. Será un día rodeado de arte, artesanías, disfraces, comida, música y bailes.
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: UNC Charlotte Campus (Barnhardt Student Activity Center)
- Dirección: 9290 Barnhardt Ln, Charlotte, NC 28223
- Costo: Gratis
Festival Latino en Gastonia
Wow Supermarket ofrecerá un festival gratuito para celebrar la herencia hispana. Este incluye música en vivo de artistas como Héctor Acosta (el Torito) y Pablo Montero. También habrá venta de comida, rifas, juegos y actividades para toda la familia.
- Fecha: domingo 28 de septiembre
- Hora: de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Wow Supermarket
- Dirección: 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052
- Costo: Gratis
Nueve celebraciones de la herencia hipana con Compare Food
La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas por el mes de la herencia hispana. En ellas habrá música, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. Las fechas y direcciones de los eventos son:
- Fecha: sábado 13 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 818 E Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217
- Fecha: domingo 14 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 3600 N Sharon Amity Rd, Charlotte, NC 28205
- Fecha: domingo 21 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 201 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 3112 Milton Rd, Charlotte, NC 28215
- Tienda: 840 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027
- Fecha: domingo 28 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 2701 Freedom Dr., Charlotte, NC 28208
- Fecha: domingo 5 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5300 Sunset Rd, Charlotte, NC 28269
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5601 South Blvd, Charlotte, NC 28210
- Fecha: domingo 12 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 4316 N Tryon St, Charlotte, NC 28213
Taller de tortillas para adolescentes
La biblioteca invita a adolescentes de 12 a 18 años a participar en un taller gratuito de tortillas de harina. Los participantes aprenderán a hacer tortillas desde cero, al estilo tradicional, y conocerán las historias y tradiciones que rodean este alimento básico de la cocina latina.
- Fecha: martes 30 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: Gratis
- Inscripción en el siguiente enlace.
Aprende a hacer arepas de queso
Acompaña a la Casa de la Cultura en una divertida experiencia cultural y culinaria. En el evento, dirigido a niños de 3 a 11 años, aprenderán sobre la historia y la importancia de las arepas en la cultura venezolana y colombiana mientras preparan sus propias mini arepas de queso.
- Fecha: lunes 6 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 28078
- Costo: Gratis
- Inscripción en el siguiente enlace.