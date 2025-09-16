En un acto de reflexión, solidaridad y celebración de las raíces latinas, en especial de México, se inauguró en Charlotte el mural: “Las palabras importan”. Este es un homenaje a dos niñas de que perdieron la vida por suicidio debido al acoso escolar y el racismo debido a su origen inmigrante.

Historia detrás del mural

Las víctimas detrás de esta tragedia son: Jocelynn Rojo Carranza, una niña de 11 años de Texas, cuyo caso conmovió a comunidades inmigrantes en todo el país en febrero de este 2025 y Gabriela Aparicio Ortega, una niña de 13 años de Durham, Carolina del Norte, quien se quitó la vida en marzo de este año.

Ambas historias motivaron a la artista y activista de Charlotte, Rosalía Torres Weiner, a diseñar y colorear un mural que hoy es popularmente conocido como “Las Palabras importan”. Su objetivo fue visibilizar cómo las palabras dirigidas a los niños pueden afectar su salud mental, causando daño no solo a ellos, sino también a sus familias y comunidades.

“Para mí esto significa poner esos sentimientos que yo traía en el corazón, todo ese sufrimiento en una pared, dejarlo convertido en una historia linda, con flores, con sus caritas y con la tarea que nos dejaron de ser respetuosos a unos a los otros”, dijo Torres a La Noticia tras terminal el mural.

Además, expresó que este mural no solo se limita a recordar a ambas niñas, sino que también es una forma a hacer frente a la problemática del acoso, el racismo y la discriminación de la que son víctimas los latinos, así como la negligencia de las instituciones que prefieren mirar hacia otro lado.

“Estemos orgullosos del lenguaje que usamos”

Este mural se logró en solo dos semanas gracias a la colaboración de voluntarios y de los artistas Matt Moore y Eva Crawford. Aunque terminaron en junio, inauguraron oficialmente el 13 de septiembre, en un evento que incluyó actividades para niños y bailes tradicionales de México.

El mural está ubicado en 201 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217. Allí llegaron miembros de la iglesia, de la comunidad latina, los artistas y voluntarios que ayudaron con el mural. Además, contó con la presencia de la nueva cónsul general de México en Raleigh, Donají Alba, quien ofreció algunas palabras:

“El motivo de este mural quizás es un motivo triste, es algo que no hubiéramos querido que ocurriera, pero está bien recordar para saber lo que no queremos… Como dice su mural, es importante que recordemos que las palabras importan, pero también que estemos orgullosos del lenguaje que usamos y que estemos orgullosos de nuestras raíces”, expresó Alba.

Inauguración del mural "Las Palabras Importan"

Noticias que podrían interesarte