Comunidad peruana celebra procesión del Señor de los Milagros

La fe y la devoción reunieron a la comunidad peruana y a otros fieles en Charlotte, durante la tradicional misa y procesión en honor al Señor de los Milagros, celebradas el sábado 10 de octubre.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, los participantes acompañaron la imagen religiosa por las calles de la ciudad, entre cánticos, música y sahumerios.

La celebración fue organizada por la Hermandad de Cargadores y Sahumadoras del Señor de los Milagros de South Charlotte, Carolina del Norte.

Una procesión llena de fe y tradición

Durante la jornada, los devotos participaron en una misa y posteriormente acompañaron la procesión, manteniendo viva una tradición profundamente arraigada en la cultura peruana.

Jorge Caldas estuvo a cargo de dirigir a los cargadores como capataz durante el recorrido.

Los participantes avanzaron al ritmo de una banda de música, mientras las integrantes de la hermandad acompañaban la imagen con sahumerios.

El incienso, los cánticos y la música crearon un ambiente de recogimiento y celebración religiosa.

¿Qué representa el Señor de los Milagros?

El Señor de los Milagros es una de las expresiones religiosas más representativas de Perú. Su devoción se remonta al siglo XVII en Lima y está vinculada a una imagen de Cristo crucificado.

Cada octubre, miles de fieles participan en procesiones religiosas en Perú y en comunidades peruanas de distintos países.

Los cargadores llevan la imagen durante el recorrido, mientras las sahumadoras la acompañan con incienso, siguiendo una tradición transmitida durante generaciones.

Comunidad peruana mantiene viva su tradición en Charlotte

La celebración del 10 de octubre permitió a los participantes mantener sus raíces culturales y religiosas lejos de su país de origen.

La Hermandad de Cargadores y Sahumadoras del Señor de los Milagros de South Charlotte continúa promoviendo esta tradición mediante actividades religiosas y comunitarias.

La procesión volvió a demostrar cómo las celebraciones culturales y religiosas forman parte de la diversidad de la comunidad latina en Charlotte.