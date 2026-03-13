Desde hace tres años, la Coalición Latinoamericana cuenta con un espacio donde inmigrantes pueden recibir atención médica sin tener que recorrer otros centros de salud. Se trata de una clínica de atención virtual en español de Atrium Health y en este artículo explicamos quiénes pueden acceder a ella.

¿Cómo surgió esta clínica?

La clínica virtual nació como respuesta a la crisis migratoria que afectó a miles de familias que llegaron a Carolina del Norte entre 2021 y 2023, según explicó Alba Sánchez, directora del Centro de Bienestar Familiar de la Coalición Latinoamericana.

“Muchas familias venían con necesidades de salud. Al llegar acá no tenían conexiones, ni conocían el sistema. Muchas personas terminaban en emergencias por cosas pequeñas que podrían haber sido atendidas en una clínica pequeña. También veíamos a personas que se quedaban sin medicamentos para enfermedades de salud mental u otras, como la diabetes, e iban a emergencia por medicinas. Entonces surgió la idea de ofrecer una clínica donde alguien hablara su idioma y le pudiera proveer una prescripción o atender situaciones que no fueran emergencia, pero podrían convertirse en una si no se atienden a tiempo”, dijo a La Noticia.

Sánchez explica que esta clínica busca ser un paso clave para mejorar la integración y el bienestar de los inmigrantes en la ciudad. Sin embargo, actualmente muchos desconocen esta alternativa.

¿Qué tipos de enfermedades se tratan en la Clínica Virtual?

Alergias

Asma

Tos y resfriados

Evaluaciones de COVID-19

Dolor de oídos

Infección urinaria

Fiebre/ Sarpullido

Síntomas de la gripe

Dolor de cabeza

Conjuntivitis aguda

Evaluaciones de salud de los estudiantes

Problemas de sinusitis

Dolor de garganta

Esguinces y distensiones musculares

Dolor de estómago

¿Quiénes pueden acceder a la Clínica Virtual?

Este servicio está disponible para cualquiera que necesite atención médica, tanto niños como adultos, siempre que no se trate de una emergencia. Incluso, aunque la persona no cuente con seguro médico.

Si tiene seguro, es posible que tenga que abonar un copago y deducible, según el servicio. Si no lo tiene, puede solicitar ayuda financiera y se le guiará durante el proceso.

La Clínica Virtual de Atrium ofrece soluciones de salud rápidas para inmigrantes en el Este de Charlotte (Foto: Yuliana Montiel / La Noticia).



¿Cómo hacer citas en la Clínica Virtual de Atrium?

Para recibir atención, solo necesita llamar al 844-563-5268, seleccionar la opción de “español” y agendar su cita. Dependiendo de la hora y el tipo de servicio que requiera, puede recibir su atención ese mismo día o al siguiente.

La atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la sede de la Coalición Latinoamericana en Charlotte, en la dirección: 4938 Central Ave., Suite 101, Charlotte, NC 28205.

“Cuando llame, la operadora y el intérprete le van a preguntar cuáles son sus síntomas, cuáles son sus necesidades, sus datos generales, y una vez que ya se ha colectado toda esa información, entonces le dice, dice algo como ‘en dos horas va a llegar una enfermera acá a la clínica’ o ‘vaya este día a esta hora’. Y aquí viene la enfermera que se sienta con el paciente y le estará facilitando ese proceso del servicio médico”, añadió Sánchez.

Durante su cita, será atendido de forma virtual por un médico a través de tecnología avanzada y la enfermera le guiará en el proceso en español. La evaluación médica incluye diagnóstico y, si es necesario, receta para medicamentos enviados a su farmacia local.