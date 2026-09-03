Charlotte: ¿Qué hacer durante el fin de semana del Labor Day 2026?

Aunque en muchos países el 1 de mayo es el Día del Trabajo, en Estados Unidos, conocido como Labor Day, se celebra en septiembre. Esta es una fecha significativa que, además de ofrecer un fin de semana extendido, ideal para relajarse o disfrutar al aire libre, reconoce la lucha y los logros del movimiento obrero.

Este año el Labor Day llega con un fin de semana que ofrece opciones para todos los gustos. Desde desfiles y festivales familiares hasta actividades al aire libre, eventos culturales y celebraciones de las comunidades latinas. Llega hasta el final para conocer todos los eventos.

¿Por qué el Labor Day se celebra en septiembre?

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, esta fecha es una conmemoración anual del logro de los trabajadores de Estados Unidos. Su origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando grupos de activistas laborales empezaron a exigir que se reconociera su esfuerzo en el crecimiento y desarrollo del país.

En febrero de 1887, Oregón fue el primer estado en crear una ley para celebrar el Día del Trabajo. Ese mismo año se unieron Colorado, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York. Más adelante, el 28 de junio de 1894, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que estableció oficialmente el primer lunes de septiembre como un día festivo nacional.

Este año la celebración será el lunes 7 de septiembre.

¿Labor Day es un día festivo y obligatorio de descanso?

Al ser un día festivo federal, las oficinas del gobierno, bancos, correos y la mayoría de las escuelas están cerrados. Sin embargo, no es un día de descanso obligatorio para todos los trabajadores: la ley federal no exige a las empresas privadas cerrar ni dar el día libre a sus empleados. Pese a esto, muchas compañías, especialmente las oficinas y trabajos administrativos, sí lo reconocen como feriado pago.

Desfile en el centro de Charlotte

Celebra el Labor Day con un desfile lleno de energía que rinde homenaje a los logros del movimiento sindical en la comunidad, la región y todo el país. El evento contará con carrozas, vehículos, marchantes, bandas, clubes de autos, candidatos políticos y grupos comunitarios.

Fecha : lunes 7 de septiembre

: lunes 7 de septiembre Hora : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Lugar : Uptown Charlotte

: Uptown Charlotte Recorrido : desde North Tryon St. con 9th St., pasando por el Square, girando en 3rd St. y finalizando en College St.

: desde North Tryon St. con 9th St., pasando por el Square, girando en 3rd St. y finalizando en College St. Costo: gratis

Festival Matthews Alive

Disfruta de uno de los festivales familiares más grandes de la región, con música en vivo, juegos, atracciones mecánicas, mercado de arte y artesanías, comida, bebidas y el tradicional desfile del Labor Day.

Fechas y horarios:

Viernes 4 de septiembre: 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sábado 5 de septiembre: 9:30 a.m. a 10:00 p.m. (desfile a las 9:30 a.m.)

Domingo 6 de septiembre: 1:00 p.m. a 10:00 p.m.

Lunes 7 de septiembre: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar : Stumptown Park

: Stumptown Park Dirección : 120 S Trade St, Matthews, NC 28105

: 120 S Trade St, Matthews, NC 28105 Costo: La entrada es gratuita, pero algunas actividades como juegos, comida y atracciones tienen costo.

Celebración en el Whitewater Center

El U.S. National Whitewater Center celebra el Labor Day con un fin de semana lleno de actividades al aire libre, incluyendo una carrera en sendero, música en vivo y sesiones de yoga. La entrada es gratuita, pero algunas actividades como la carrera, el acceso a Wildwoods y otras aventuras requieren un pase. La música y el yoga están abiertos a todo el público sin costo adicional.

Fechas y horarios:

Sábado 5 de septiembre: 8:00 a.m. a 8:30 p.m.

Domingo 6 de septiembre: 9:00 a.m. a 8:30 p.m.

Lugar : U.S. National Whitewater Center

: U.S. National Whitewater Center Dirección : 5000 Whitewater Center Pkwy, Charlotte, NC 28214

: 5000 Whitewater Center Pkwy, Charlotte, NC 28214 Costo: entrada gratuita (estacionamiento $13; algunas actividades tienen costo)

Talleres de construcción infantil

Los Talleres Infantiles de The Home Depot se realizan el primer sábado de cada mes, para enseñar a los niños habilidades básicas de construcción y seguridad. Cada niño puede llevarse a casa su proyecto terminado, un delantal de taller, un pin de logro y un certificado. En la próxima edición, construirán un organizador en forma de autobús escolar.

Fecha : sábado 5 de septiembre

: sábado 5 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Todas las tiendas Home Depot. Elige el más cercano y regístrate en el siguiente enlace.

: Todas las tiendas Home Depot. Elige el más cercano y regístrate en el siguiente enlace. Costo: gratis

Celebraciones latinas y de otras culturas este fin de semana

Noche asiática en el mercado

Urban District Market y Seoul Food Meat Co. presentan el Asian Night Market, un evento que celebra la cultura asiática a través de la gastronomía, el arte y la música. Durante la jornada, habrá venta de comida, encuentro con artistas, karaoke para todo público y otras actividades de entretenimiento.

Fecha : viernes 4 de septiembre

: viernes 4 de septiembre Hora : 5:00 p.m. a 11:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 11:00 p.m. Lugar : Urban District Market

: Urban District Market Dirección: 2315 N Davidson St #300, Charlotte, NC 28205

Fútbol, comida y actividades gratis para familias en Charlotte

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) realizará un evento comunitario gratuito para acercarse a las familias latinas y fortalecer la confianza con la comunidad. La actividad incluirá un partido amistoso de fútbol entre oficiales de policía y miembros de la comunidad latina, además de música, área de juegos para niños y rifas de tarjetas de regalo, televisores, cambios de aceite para autos y otras sorpresas.

Fecha : domingo 6 de septiembre

: domingo 6 de septiembre Hora : de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

: de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Ramblewood Park

: Ramblewood Park Dirección: 10200 Nations Ford Rd, Charlotte, NC 28273

Celebra la Independencia de Honduras y Nicaragua en Charlotte

Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por 12 años consecutivos la independencia de Honduras y Nicaragua. Podrás conectar con estas comunidades y conocer su cultura, música, danzas, arte y literatura.

Honduras

Fecha : sábado 5 de septiembre

: sábado 5 de septiembre Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Aldersgate

: Centro Comunitario Aldersgate Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217

Nicaragua

Fecha : domingo 6 de septiembre

: domingo 6 de septiembre Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Aldersgate

: Centro Comunitario Aldersgate Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217

Noche de bingo en la granja

La granja Pascuales Farm llevará a cabo un bingo bilingüe. Se trata de una competencia amistosa con venta de comida y la oportunidad de recorrer esta granja urbana de Charlotte.