Aún estás a tiempo de preparar a tus hijos para el regreso a clases sin gastar de más. Este fin de semana, varias organizaciones y comercios de Charlotte ofrecerán eventos gratuitos con mochilas, útiles escolares, cortes de cabello, comida, servicios de salud y otras actividades para las familias. Aquí te contamos dónde y cuándo serán.

Entrega gratuita de mochilas con útiles escolares The Salvation Army of Greater Charlotte realizará una jornada gratuita de regreso a clases donde entregará 250 mochilas con útiles escolares. El evento está abierto a todos los estudiantes y familias, sin requisitos de elegibilidad. Fecha : sábado 22 de agosto

: sábado 22 de agosto Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Oak Forest Red Shield Youth Center

: Oak Forest Red Shield Youth Center Dirección: 2901 Milton Road, Charlotte, NC 28215

Fiesta de regreso a clases en West Charlotte Lleva a tus niños a una fiesta de regreso a clases para estudiantes de prekínder a 12.º grado, con inflables, juegos de agua y entrega de útiles escolares y mochilas. Es necesario registrarse previamente, aunque también se permitirá la entrada sin inscripción mientras haya suministros disponibles. Las mochilas son limitadas. Fecha : sábado 22 de agosto

: sábado 22 de agosto Hora : 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : West Charlotte Recreation Center

: West Charlotte Recreation Center Dirección : 2401 Kendall Dr, Charlotte, NC 28216

: 2401 Kendall Dr, Charlotte, NC 28216 Puedes inscribirte en la lista de espera en el siguiente enlace.