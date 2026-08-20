Aún estás a tiempo de preparar a tus hijos para el regreso a clases sin gastar de más. Este fin de semana, varias organizaciones y comercios de Charlotte ofrecerán eventos gratuitos con mochilas, útiles escolares, cortes de cabello, comida, servicios de salud y otras actividades para las familias. Aquí te contamos dónde y cuándo serán.
Entrega gratuita de mochilas con útiles escolares
The Salvation Army of Greater Charlotte realizará una jornada gratuita de regreso a clases donde entregará 250 mochilas con útiles escolares. El evento está abierto a todos los estudiantes y familias, sin requisitos de elegibilidad.
- Fecha: sábado 22 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Oak Forest Red Shield Youth Center
- Dirección: 2901 Milton Road, Charlotte, NC 28215
Fiesta de regreso a clases en West Charlotte
Lleva a tus niños a una fiesta de regreso a clases para estudiantes de prekínder a 12.º grado, con inflables, juegos de agua y entrega de útiles escolares y mochilas. Es necesario registrarse previamente, aunque también se permitirá la entrada sin inscripción mientras haya suministros disponibles. Las mochilas son limitadas.
- Fecha: sábado 22 de agosto
- Hora: 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: West Charlotte Recreation Center
- Dirección: 2401 Kendall Dr, Charlotte, NC 28216
- Puedes inscribirte en la lista de espera en el siguiente enlace.
Jornada gratuita para familias en Charlotte
The Living Church Ministries ofrecerá un evento comunitario gratuito para ayudar a las familias a prepararse para el regreso a clases, con comida gratis (desayuno y almuerzo), útiles escolares, actividades relacionadas con la salud y el bienestar, regalos y acceso a recursos de la comunidad.
- Fecha: sábado 22 de agosto
- Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: The Living Church Ministries
- Dirección: 4920 East W.T. Harris Blvd., Charlotte, NC 28215
Cortes de cabello gratis
Las familias de Charlotte podrán asistir a una jornada comunitaria gratuita de regreso a clases organizada por Just Do It Movement, donde se ofrecerán cortes de cabello y peinados gratis, útiles escolares, comidas calientes y acceso a recursos comunitarios. También se necesitan voluntarios y organizaciones que ofrezcan recursos y servicios a las familias.
- Fecha: domingo 23 de agosto
- Hora: 12:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Paul Mitchell The School Charlotte
- Dirección: 1516 Elizabeth Ave., Charlotte, NC 28204
Entrega gratuita de útiles escolares en Charlotte
Complete Church realizará una jornada gratuita de regreso a clases donde entregará útiles escolares a los estudiantes. También habrá perros calientes y un momento de oración para las familias. Los artículos se entregarán por orden de llegada y todos son bienvenidos. Los útiles se entregarán por orden de llegada.
- Fecha: sábado 22 de agosto
- Hora: 11:00 a.m.
- Lugar: Hickory Grove Market, frente a Food Lion
- Dirección: 7004 E W.T. Harris Blvd., Charlotte, NC 28215
Celebraciones del regreso a clases con Compare Food
La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte ofrece fiestas de regresos en todas sus tiendas. En ellas habrá útiles gratis, servicios e información de salud, vacunación gratuita y atención dental. Las fechas y direcciones de los eventos son:
- Fecha: sábado 22 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 2701 Freedom Dr., Charlotte, NC 28208
- Fecha: domingo 23 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 840 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027
- Fecha: domingo 30 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5601 South Blvd, Charlotte, NC 28210