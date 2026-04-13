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En un momento en el que miles de jóvenes se enfrentan a la presión social de asistir a la universidad como única vía de éxito, la 6.ª Feria Anual de Carreras de Habilidades y Oficios “Mamá, no quiero ir a la escuela” regresa a Charlotte para mostrar que existen otras rutas y oportunidades accesibles.

El evento está dirigido a todo público, tanto a estudiantes de primaria y secundaria como a preparatoria y recién graduados. También a jóvenes entre 16 y 30 años y padres interesados en buscar opciones para sus hijos.

¿Qué esperar del evento?

Esta feria es gratuita y busca informar sobre:

  • Oficios especializados y carreras técnicas, así como las instituciones que las ofrecen.
  • Programas de aprendizaje con pago.
  • Certificaciones profesionales de corta duración.
  • Alternativas en colegios comunitarios.
  • Capacitaciones laborales.

Este año, los organizadores anunciaron que, debido a los tiempos de incertidumbre financiera, también incluirán oportunidades de trabajo para jóvenes. Al igual que opciones para veteranos, personas con discapacidades y comunidades con barreras de acceso al empleo.

¿Cuándo y dónde será?

Esta feria se llevará a cabo el sábado 18 de abril de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Sugaw Creek Recreation Center. La dirección es: 943 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213. Aunque es gratis, los interesados deben registrarse en el siguiente enlace.

También podrán participar empresas, organizaciones y proveedores de capacitación que ofrezcan empleos u oportunidades de formación. Los interesados en asistir como expositores deben registrarse previamente, con un costo de $100 dólares para asegurar su espacio en la feria.

Para más información y/o conocer oportunidades de capacitaciones y trabajo en Charlotte a través de la organización “Mamá, no quiero ir a la escuela”, visita el siguiente enlace.

Más recursos a tu alcance

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.