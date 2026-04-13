En un momento en el que miles de jóvenes se enfrentan a la presión social de asistir a la universidad como única vía de éxito, la 6.ª Feria Anual de Carreras de Habilidades y Oficios “Mamá, no quiero ir a la escuela” regresa a Charlotte para mostrar que existen otras rutas y oportunidades accesibles.
El evento está dirigido a todo público, tanto a estudiantes de primaria y secundaria como a preparatoria y recién graduados. También a jóvenes entre 16 y 30 años y padres interesados en buscar opciones para sus hijos.
¿Qué esperar del evento?
Esta feria es gratuita y busca informar sobre:
- Oficios especializados y carreras técnicas, así como las instituciones que las ofrecen.
- Programas de aprendizaje con pago.
- Certificaciones profesionales de corta duración.
- Alternativas en colegios comunitarios.
- Capacitaciones laborales.
Este año, los organizadores anunciaron que, debido a los tiempos de incertidumbre financiera, también incluirán oportunidades de trabajo para jóvenes. Al igual que opciones para veteranos, personas con discapacidades y comunidades con barreras de acceso al empleo.
¿Cuándo y dónde será?
Esta feria se llevará a cabo el sábado 18 de abril de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Sugaw Creek Recreation Center. La dirección es: 943 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213. Aunque es gratis, los interesados deben registrarse en el siguiente enlace.
También podrán participar empresas, organizaciones y proveedores de capacitación que ofrezcan empleos u oportunidades de formación. Los interesados en asistir como expositores deben registrarse previamente, con un costo de $100 dólares para asegurar su espacio en la feria.
Para más información y/o conocer oportunidades de capacitaciones y trabajo en Charlotte a través de la organización “Mamá, no quiero ir a la escuela”, visita el siguiente enlace.