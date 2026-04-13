En un momento en el que miles de jóvenes se enfrentan a la presión social de asistir a la universidad como única vía de éxito, la 6.ª Feria Anual de Carreras de Habilidades y Oficios “Mamá, no quiero ir a la escuela” regresa a Charlotte para mostrar que existen otras rutas y oportunidades accesibles.

El evento está dirigido a todo público, tanto a estudiantes de primaria y secundaria como a preparatoria y recién graduados. También a jóvenes entre 16 y 30 años y padres interesados en buscar opciones para sus hijos.

¿Qué esperar del evento?

Esta feria es gratuita y busca informar sobre:

Oficios especializados y carreras técnicas, así como las instituciones que las ofrecen.

y carreras técnicas, así como las instituciones que las ofrecen. Programas de aprendizaje con pago.

de aprendizaje con pago. Certificaciones profesionales de corta duración.

profesionales de corta duración. Alternativas en colegios comunitarios .

. Capacitaciones laborales.

Este año, los organizadores anunciaron que, debido a los tiempos de incertidumbre financiera, también incluirán oportunidades de trabajo para jóvenes. Al igual que opciones para veteranos, personas con discapacidades y comunidades con barreras de acceso al empleo.

¿Cuándo y dónde será?

Esta feria se llevará a cabo el sábado 18 de abril de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Sugaw Creek Recreation Center. La dirección es: 943 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213. Aunque es gratis, los interesados deben registrarse en el siguiente enlace.

También podrán participar empresas, organizaciones y proveedores de capacitación que ofrezcan empleos u oportunidades de formación. Los interesados en asistir como expositores deben registrarse previamente, con un costo de $100 dólares para asegurar su espacio en la feria.

Para más información y/o conocer oportunidades de capacitaciones y trabajo en Charlotte a través de la organización “Mamá, no quiero ir a la escuela”, visita el siguiente enlace.

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