Charlotte esta semana: comida gratis, vacunas, adopciones y celebraciones

Charlotte y sus alrededores ofrecen durante estos días distintas actividades y recursos gratis para la comunidad. Desde jornadas de alimentos, vacunación y acceso a servicios de salud, hasta eventos culturales, entretenimiento, adopciones de mascotas y talleres educativos, hay opciones para diferentes necesidades e intereses. Estas son algunas de las actividades que se realizarán próximamente.
Comunidad
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis en Charlotte
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 19 de agosto
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Christ the King Church
- Dirección: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 21 de agosto
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Lift Up Carolinas
- Dirección: 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 26 de agosto
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Cokesbury UMC
- Dirección: 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212
- Regístrese en el siguiente enlace.
Evento de adopción gratis de mascotas
NBC Clear the Shelters realizará una jornada especial de adopción en la que no se cobrarán las tarifas de adopción de las mascotas disponibles. El evento también contará con camiones de comida, vendedores locales y organizaciones comunitarias.
- Fecha: sábado 22 de agosto
- Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Charlotte-Mecklenburg Animal Care & Control
- Dirección: 8315 Byrum Dr., Charlotte, NC 28217
Celebraciones del regreso a clases con Compare Food
La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas de regreso en todas sus tiendas. En ellas habrá útiles gratis, servicios e información de salud, vacunación gratuita y atención dental. Las siguientes fechas y direcciones de los eventos son:
- Fecha: sábado 22 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 2701 Freedom Dr., Charlotte, NC 28208
- Fecha: domingo 23 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 840 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027
Distribución gratuita de alimentos
Food for Families NC y Luz a las Naciones, junto a The Caraway Foundation, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 26 de agosto
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
Fecha: miércoles 26 de agosto
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Luz a las Naciones
- Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110
The B.E.A.R. Closet
Esta es una oportunidad de ayuda para los padres desatendidos de la comunidad. Aquí encontrarán artículos esenciales para bebés y niños pequeños, totalmente gratuitos. Algunos de los productos disponibles son: ropa, pañales, toallitas húmedas, libros y más. Para edades desde recién nacidos hasta 5 años.
- Fecha: jueves 27 de agosto
- Hora: 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Lugar: Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte
- Dirección: 3545 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216
Jornada de ID Comunitario
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición.
- Fecha: jueves 27 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Observación: Se atenderá por orden de llegada.
Salud
Jornada de vacunación gratuita para niños y adolescentes
La Coalición Latinoamericana, junto a Novant Health, ofrece a la comunidad una jornada de vacunación dirigida a niños y adolescentes en edad escolar sin seguro médico. Las vacunas son las que se requieren para el ingreso escolar o cuidado infantil.
- Fecha: miércoles 19 de agosto
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Jornadas para obtener un seguro de salud
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. Estos eventos son en inglés y también ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones
- Fecha: jueves 20 de agosto
- Hora: 9:30 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Asesorías sobre cobertura médica
Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.
- Fecha: lunes 24 de agosto
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Cultura y entretenimiento
Disfruta de un zoológico interactivo gratis
Indian Trail Parks & Recreation realizará un zoológico interactivo temporal (Pop-Up Petting Zoo) en Crooked Creek Park, con juegos, manualidades, comida como perros calientes y papas fritas. Además, de la oportunidad de conocer e interactuar con algunos agentes del condado de Union.
- Fecha: miércoles 19 de agosto
- Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Crooked Creek Park, Medium Game Shelter
- Dirección: 5900 Oakwood Lane Indian Trail, NC 28079
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “The Neverending Story”.
- Fecha: jueves 20 de agosto
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Celebra 10 años del programa “Póngale Vida a sus Años”
La Asociación Colombiana en Charlotte de NC celebrará una década del programa recreacional “Póngale Vida a sus Años”, una iniciativa que brinda apoyo, entretenimiento y bienestar a más de 400 adultos mayores de diferentes nacionalidades. El evento contará con música en vivo, grupos de danza, baile, comida, bebidas y actividades para toda la comunidad.
- Fecha: viernes 21 de agosto
- Hora: 6:30 p.m. a 11:30 p.m.
- Lugar: Sterling Events Venue by La Noticia
- Dirección: 4300 Monroe Rd. Ste B, Charlotte, NC 28205
- Costo: $30. Compra tu entrada en el siguiente enlace.
Conoce las historias detrás del arte drag en Charlotte
OBRA Collective Gallery presentará “Half Queens of the Queen City: The Panel”, una conversación especial sobre una serie de retratos en formato 35 mm que explora el drag, la identidad, la transformación y la autoexpresión. Los asistentes podrán conocer las historias detrás del proyecto y celebrar el arte y la diversidad en comunidad.
- Fecha: sábado 22 de agosto
- Hora: 6:30 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: OBRA Collective Gallery, VAPA Center
- Dirección: 700 N Tryon St., Charlotte, NC 28202
Celebra la cultura de Ecuador en Charlotte
Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por 12 años consecutivos la Independencia de Ecuador con música, danzas, arte, literatura y cultura tradicional.
- Fecha: sábado 22 de agosto
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Aldersgate
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217
Evento de prueba de sabores internacionales
Únase a esta actividad para probar una variedad de alimentos de diferentes partes del mundo y votar por sus favoritos. No es necesario registrarse previamente.
- Fecha: lunes 24 de agosto
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
Cursos y oportunidades
Taller de introducción a Outlook y Gmail
Aprende cómo crear una cuenta de Gmail o el correo electrónico gratuito de Outlook. Además de aprender a enviar y responder correos electrónicos y explorar otras opciones como agregar archivos, manejar tus contactos y organizar la bandeja de entrada. Inscríbete antes del 6 de marzo.
- Fecha: sábado 22 de agosto
- Hora: de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Plaza Midwood Library
- Dirección: 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 24 de agosto
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis