Charlotte esta semana: comida gratis, vacunas, adopciones y celebraciones

Charlotte y sus alrededores ofrecen durante estos días distintas actividades y recursos gratis para la comunidad. Desde jornadas de alimentos, vacunación y acceso a servicios de salud, hasta eventos culturales, entretenimiento, adopciones de mascotas y talleres educativos, hay opciones para diferentes necesidades e intereses. Estas son algunas de las actividades que se realizarán próximamente.

Comunidad

Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis en Charlotte

Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.

Fecha : miércoles 19 de agosto

: miércoles 19 de agosto Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Christ the King Church

: Christ the King Church Dirección : 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278

: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278 Regístrese en el siguiente enlace.

Fecha : viernes 21 de agosto

: viernes 21 de agosto Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Lift Up Carolinas

: Lift Up Carolinas Dirección : 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217

: 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217 Regístrese en el siguiente enlace.

Fecha : miércoles 26 de agosto

: miércoles 26 de agosto Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Cokesbury UMC

: Cokesbury UMC Dirección : 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212

: 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212 Regístrese en el siguiente enlace.

Evento de adopción gratis de mascotas

NBC Clear the Shelters realizará una jornada especial de adopción en la que no se cobrarán las tarifas de adopción de las mascotas disponibles. El evento también contará con camiones de comida, vendedores locales y organizaciones comunitarias.

Fecha : sábado 22 de agosto

: sábado 22 de agosto Hora : 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Lugar : Charlotte-Mecklenburg Animal Care & Control

: Charlotte-Mecklenburg Animal Care & Control Dirección: 8315 Byrum Dr., Charlotte, NC 28217

Celebraciones del regreso a clases con Compare Food

La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas de regreso en todas sus tiendas. En ellas habrá útiles gratis, servicios e información de salud, vacunación gratuita y atención dental. Las siguientes fechas y direcciones de los eventos son:

Fecha : sábado 22 de agosto

: sábado 22 de agosto Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 2701 Freedom Dr., Charlotte, NC 28208

Fecha : domingo 23 de agosto

: domingo 23 de agosto Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 840 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027

Distribución gratuita de alimentos

Food for Families NC y Luz a las Naciones, junto a The Caraway Foundation, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.

Fecha : miércoles 26 de agosto

: miércoles 26 de agosto Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : The Caraway Foundation

: The Caraway Foundation Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170



Fecha: miércoles 26 de agosto

Hora : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Lugar : Luz a las Naciones

: Luz a las Naciones Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110

The B.E.A.R. Closet

Esta es una oportunidad de ayuda para los padres desatendidos de la comunidad. Aquí encontrarán artículos esenciales para bebés y niños pequeños, totalmente gratuitos. Algunos de los productos disponibles son: ropa, pañales, toallitas húmedas, libros y más. Para edades desde recién nacidos hasta 5 años.

Fecha : jueves 27 de agosto

: jueves 27 de agosto Hora : 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

: 11:00 a. m. a 2:00 p. m. Lugar : Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte

: Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte Dirección: 3545 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216

Jornada de ID Comunitario

La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición.

Fecha : jueves 27 de agosto

: jueves 27 de agosto Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Observación: Se atenderá por orden de llegada.

Salud

Jornada de vacunación gratuita para niños y adolescentes

La Coalición Latinoamericana, junto a Novant Health, ofrece a la comunidad una jornada de vacunación dirigida a niños y adolescentes en edad escolar sin seguro médico. Las vacunas son las que se requieren para el ingreso escolar o cuidado infantil.

Fecha : miércoles 19 de agosto

: miércoles 19 de agosto Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.

Jornadas para obtener un seguro de salud

El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. Estos eventos son en inglés y también ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones

Fecha : jueves 20 de agosto

: jueves 20 de agosto Hora : 9:30 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:30 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Asesorías sobre cobertura médica

Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.

Fecha : lunes 24 de agosto

: lunes 24 de agosto Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.

Cultura y entretenimiento

Disfruta de un zoológico interactivo gratis

Indian Trail Parks & Recreation realizará un zoológico interactivo temporal (Pop-Up Petting Zoo) en Crooked Creek Park, con juegos, manualidades, comida como perros calientes y papas fritas. Además, de la oportunidad de conocer e interactuar con algunos agentes del condado de Union.

Fecha : miércoles 19 de agosto

: miércoles 19 de agosto Hora : 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Crooked Creek Park, Medium Game Shelter

: Crooked Creek Park, Medium Game Shelter Dirección: 5900 Oakwood Lane Indian Trail, NC 28079

Cine al aire libre en Camp North End

Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “The Neverending Story”.

Fecha : jueves 20 de agosto

: jueves 20 de agosto Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Celebra 10 años del programa “Póngale Vida a sus Años”

La Asociación Colombiana en Charlotte de NC celebrará una década del programa recreacional “Póngale Vida a sus Años”, una iniciativa que brinda apoyo, entretenimiento y bienestar a más de 400 adultos mayores de diferentes nacionalidades. El evento contará con música en vivo, grupos de danza, baile, comida, bebidas y actividades para toda la comunidad.

Fecha : viernes 21 de agosto

: viernes 21 de agosto Hora : 6:30 p.m. a 11:30 p.m.

: 6:30 p.m. a 11:30 p.m. Lugar : Sterling Events Venue by La Noticia

: Sterling Events Venue by La Noticia Dirección : 4300 Monroe Rd. Ste B, Charlotte, NC 28205

: 4300 Monroe Rd. Ste B, Charlotte, NC 28205 Costo: $30. Compra tu entrada en el siguiente enlace.

Conoce las historias detrás del arte drag en Charlotte

OBRA Collective Gallery presentará “Half Queens of the Queen City: The Panel”, una conversación especial sobre una serie de retratos en formato 35 mm que explora el drag, la identidad, la transformación y la autoexpresión. Los asistentes podrán conocer las historias detrás del proyecto y celebrar el arte y la diversidad en comunidad.

Fecha : sábado 22 de agosto

: sábado 22 de agosto Hora : 6:30 p.m. a 9:00 p.m.

: 6:30 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : OBRA Collective Gallery, VAPA Center

: OBRA Collective Gallery, VAPA Center Dirección: 700 N Tryon St., Charlotte, NC 28202

Celebra la cultura de Ecuador en Charlotte

Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por 12 años consecutivos la Independencia de Ecuador con música, danzas, arte, literatura y cultura tradicional.

Fecha : sábado 22 de agosto

: sábado 22 de agosto Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Aldersgate

: Centro Comunitario Aldersgate Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217

Evento de prueba de sabores internacionales

Únase a esta actividad para probar una variedad de alimentos de diferentes partes del mundo y votar por sus favoritos. No es necesario registrarse previamente.

Fecha : lunes 24 de agosto

: lunes 24 de agosto Hora : 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Hickory Grove Library

: Hickory Grove Library Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

Cursos y oportunidades

Taller de introducción a Outlook y Gmail

Aprende cómo crear una cuenta de Gmail o el correo electrónico gratuito de Outlook. Además de aprender a enviar y responder correos electrónicos y explorar otras opciones como agregar archivos, manejar tus contactos y organizar la bandeja de entrada. Inscríbete antes del 6 de marzo.

Fecha : sábado 22 de agosto

: sábado 22 de agosto Hora : de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : Plaza Midwood Library

: Plaza Midwood Library Dirección : 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205

: 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205 Inscripción: en el siguiente enlace.

Clase de preparación para el examen de ciudadanía

A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.