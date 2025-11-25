Charlotte ofrece una variedad de eventos gratuitos esta semana, desde ayuda alimentaria hasta actividades culturales relacionadas con el Día de Acción de Gracias y asesorías educativas y laborales. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.

Comunidad

Comida gratis para el Día de Acción de Gracias El chef Roberto Mendoza organiza un evento para que las familias afectadas por los operativos migratorios en Charlotte puedan celebrar un almuerzo o una cena en sus hogares. Estarán entregando alimentos a quienes se inscriban llamando al 704-281-7420. Fecha : jueves 27 de noviembre

: jueves 27 de noviembre Hora : 11:00 a.m. a 4:00 p.m

: 11:00 a.m. a 4:00 p.m Lugar : Manolo’s Bakery

: Manolo’s Bakery Dirección: 4405 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Comida gratis en Charlotte Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 2 de diciembre

: martes 2 de diciembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m Lugar : Sugar Creek Library

: Sugar Creek Library Dirección: 4045 N Tryon St suite a, Charlotte, NC 28206

Cultura y entretenimiento

Disfruta del 79° Desfile Anual de Víspera de Acción de Gracias de Novant Health Este desfile organizado por Novant Health ha ido creciendo hasta convertirse en un ícono de la Ciudad Reina para inaugurar la Navidad, y este año no será la excepción: el centro de Charlotte se vestirá de magia para recibir un espectáculo visual y sonoro lleno de carrozas, talentosos artistas, bandas de música y mucho color. Fecha : Miércoles 26 de noviembre

: Miércoles 26 de noviembre Hora : Inicio a las 5:45 p. m.

: Inicio a las 5:45 p. m. Lugar : Uptown Charlotte

: Uptown Charlotte Dirección : la ruta inicia en Tryon Street, desde 9th Street hasta Brooklyn Village Avenue

: la ruta inicia en Tryon Street, desde 9th Street hasta Brooklyn Village Avenue Costo: Gratis, pero puedes obtener un asiento VIP, visitando el siguiente enlace.

Cursos, talleres y apoyo profesional

Zona de estudio para adolescentes North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios. Fecha : domingo 30 de noviembre

: domingo 30 de noviembre Hora : 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807

Taller: introducción de conceptos básicos de computación Aprende a utilizar el teclado, el ratón y obtenga información básica de términos y conceptos de informática con una clase orientada para personas sin o con poca experiencia en computación. La presentación incluirá subtítulos en español para quienes lo requieran. Fecha : lunes 1° de diciembre

: lunes 1° de diciembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Hickory Grove Library

: Hickory Grove Library Dirección : 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215 Inscripción a través del siguiente enlace.

Taller de escritura de ensayo universitario ImaginOn ofrece un espacio relajado y enfocado en la escritura académica y profesional para jóvenes interesados en redactar un ensayo universitario, una tarea de escritura o una declaración personal. Además de enseñar habilidades. Brindarán correcciones de estilo, consejos prácticos para la creación de currículos, asesoría para elaborar trabajos de investigación y enseñarán recursos en bibliotecas locales. Fecha : miércoles 3 de diciembre

: miércoles 3 de diciembre Hora : 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202

: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace.

Sesión de Asistencia para FAFSA con CMS Cada año, muchos estudiantes y familias en Mecklenburg se preparan para el proceso de inscripción a la universidad. Por eso, diversas entidades educativas se unen a CMS para ofrecer ayuda para completar la solicitud para recibir ayuda federal para estudiantes (FAFSA). Explicarán el proceso, documentos necesarios y cómo obtener este apoyo. Fecha : jueves 4 de diciembre

: jueves 4 de diciembre Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : SouthPark Regional

: SouthPark Regional Dirección : 7015 Carnegie Blvd, Charlotte, NC 28211

: 7015 Carnegie Blvd, Charlotte, NC 28211 Visita el siguiente enlace para más información o estar atento a eventos similares.

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en la redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 4 de diciembre

: jueves 4 de diciembre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Salud y bienestar

Clases de estiramiento gratis Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, se llevan a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : miércoles 26 de noviembre y 3 de diciembre

: miércoles 26 de noviembre y 3 de diciembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104