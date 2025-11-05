Este 4 de noviembre, los votantes de Charlotte aprobaron un aumento del 1 % en los impuestos sobre ventas, que permitirá financiar un plan de transporte público que promete mejorar la frecuencia de autobuses, expandir rutas de tren y modernizar la infraestructura.



Hasta el cierre de la edición, y con 20.90 % de las actas electorales entregadas y el 95 % de las puestos de votación reportados , se registraron 88,278 votos a favor (52.28 %) y 80,570 votos en contra (47.72 %), según datos preliminares, no oficiales de la Junta Electoral.

¿Qué cambios traería este proyecto de transporte?

Con este resultado, se establecerá un aumento de la tasa de impuesto sobre las ventas del condado de 7.25 % al 8.25 %. Es decir, que por cada $100 que se gaste en ciertos productos o servicios deberá pagar un impuesto de $8.25. Se estima que este aumento costaría, en promedio, $240 al año a cada familia.

Este no aplicaría a la compra de comida, medicamentos o servicios como agua o luz. Afecta, principalmente, compras como ropa, electrodomésticos, libros, entre otros gastos.

Se espera que con la recaudación de este impuesto genere $19.4 mil millones en 30 años para lograr un proyecto que incluya:

Mejoras de proyectos viales como ciclovías, alumbrado público y paradas de autobuses.

Mejorar la frecuencia de autobuses .

de autobuses. Mejorar la . Nuevas rutas y expansión de recorridos del tren ligero.

y expansión de recorridos del tren ligero. Microtransporte en zonas específicas.

Con la aprobación de este referendo, el primer proyecto que se abordaría es la Línea roja del tren ligero que iría desde el centro de Charlotte (Uptwon), en la estación Gateway, y desde allí recorrería más de aproximadamente 25 millas (40 kilómetros) hasta Davidson.

Este proyecto plantea, además, mejorar la frecuencia de las siguientes rutas:

34 Freedom Drive

3 The Plaza

5 Airport

7 Beatties Ford Rd

8 Tuckasegee Rd

9 Central Avenue

10 West Boulevard

11 North Tryon

16 South Tryon

17 Commonwealth Ave

19 Park Road

21 Statesville Ave

22 Graham Street

23 Shamrock Drive

27 Monroe Drive

Noticia en desarrollo...