Charlotte experimentó una disminución del 17 % en la delincuencia durante los últimos nueve meses de este año. Sin embargo, los homicidios aumentaron un 10 %, con 66 casos reportados este año, frente a los 60 de 2025. Además, aumentó el porcentaje de víctimas latinas. Se reportó la muerte de 13 latinos, según las autoridades.

13 latinos asesinados en el 2026

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) dio a conocer el 15 de octubre su informe de seguridad sobre los delitos que ocurrieron en la ciudad entre enero y septiembre de este año. Las autoridades destacaron importantes avances en la disminución de la delincuencia. Sin embargo, preocupa el aumento de los homicidios.

Durante este periodo, CMPD reportó 66 homicidios. Sin embargo, la cifra actual (hasta el 15 de octubre) es de 71 personas asesinadas. 13 de las víctimas eran latinas, lo que equivale al 20 % de la totalidad. De estas víctimas:

10 fueron asesinadas con armas de fuego.

con armas de fuego. Nueve de las víctimas eran hombres. Una de las mujeres falleció por un caso de violencia doméstica .

. La edad promedio de las víctimas era 26 años .

. Ocho de los casos siguen bajo investigación.

¿Qué delitos disminuyeron en Charlotte?

En Charlotte, los delitos violentos bajaron un 15 %, mientras que los delitos contra la propiedad disminuyeron un 17 %. Entre las reducciones más significativas destacan:

Agresiones agravadas : disminuyeron un 14 %, pasando de 3016 este año, en comparación con 3516 en el 2025.

: disminuyeron un 14 %, pasando de 3016 este año, en comparación con 3516 en el 2025. Los robos en general disminuyeron un 25 %. Este año han sido 614, en comparación con los 823 que ocurrieron en el 2025 durante el mismo periodo.

un 25 %. Este año han sido 614, en comparación con los 823 que ocurrieron en el 2025 durante el mismo periodo. Los robos a vivienda disminuyeron de 1,250 a 992.

de 1,250 a 992. Robos a comercios disminuyeron un 38 %. Este año han sido 1,167, mientras que en el 2025 fueron 1,866.

disminuyeron un 38 %. Este año han sido 1,167, mientras que en el 2025 fueron 1,866. Robos en automóviles: pasaron de 7,794 el año anterior a 5,799 este año.

La disminución de estos delitos se debe, según las autoridades, a un mayor despliegue en el centro de la ciudad. Una zona de mayor actividad comercial y nocturna.

“En esta división es donde hemos visto la mayor reducción de estos crímenes... La división central experimentó un verano exitoso en lo que se trata de la lucha contra el crimen, debido a nuestras múltiples operaciones, el enforzamiento y patrullaje de alta visibilidad que cada semana. Esto se debe también al mayor reforzamiento de leyes contra el ruido excesivo, incluyendo eso de los vehículos con los tubos de escape, que es un problema que tenemos ya de bastante tiempo”, dijo el oficial Claudio Jiménez durante la rueda de prensa,

¿Cómo denunciar un delito en Charlotte?