La temporada navideña está en su punto máximo y Charlotte ofrece una gran variedad de actividades para que toda la familia celebre sin gastar un centavo. Hay villancicos, fotos con Santa, desfiles, eventos culturales y creativos. Aquí te dejamos una selección de los eventos gratuitos más destacados para que sigas celebrando la magia de la Navidad en la ciudad reina.
Celebra la Navidad con villancicos
La agrupación infantil Criss Cross Mangosacue llevará a cabo dos eventos para celebrar las tradiciones navideñas con villancicos de Latinoamérica. Podrás disfrutar de canciones, como El Burrito Sabanero, Campanas de Belén y Tutaina. También habrá bailes, historias, chocolate, juegos y piñata.
- Fecha: miércoles 10 de diciembre
- Hora: 1:00 p.m.
- Lugar: Cabarrus Arts Council
- Dirección: 65 Union St S, Concord, NC 28025
- Costo: gratis
- Para este evento debe registrarse en el siguiente enlace
- Fecha: viernes 12 de diciembre
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Lake Mist Apartments
- Dirección: 1120-A Lakemist Dr, Charlotte, NC 28217
- Costo: gratis
Disfruta del centro de Charlotte con Santa
The Market at 7th Street llevará a cabo un evento navideño que contará con vendedores locales, bolsas de regalos para las primeras 50 personas en llegar, fotografías con Santa y se validará el estacionamiento durante las dos primeras horas. Aprovecha esta oportunidad de conocer este espacio en Charlotte, mientras disfruta de comida local y un ambiente dinámico.
- Fecha: miércoles 10 de diciembre
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: The Market at 7th Street
- Dirección: 224 E 7th St, Charlotte, NC 28202
Desfile Navideño en Kannapolis
La alegría de la Navidad llega a Kannapolis para congregar a las familias para apreciar los colores, las luces y decenas de carrozas y 10 bandas de música en la ciudad. El Desfile Navideño se llevará a cabo en el centro de Kannapolis, comenzará en la intersección de Main Street y Laureate Way en el estacionamiento del North Carolina Research Campus.
- Fecha: sábado 13 de diciembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Downtown Kannapolis
- Dirección de referencia: 401 Laureate Way, Kannapolis, NC 28081
- Costo: Gratis
Noche de Bingo en la granja
La granja Pascuales Farm llevará a cabo una actividad navideña que contará con un concurso de suéter feo, juegos, premios, venta de comida y bebidas, canasta de regalos y otras sorpresas.
- Fecha: domingo 14 de diciembre
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Pascuales' Farm
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
- Registro en el siguiente enlace.
Evento: la magia de contar historias sobre ruedas
Este evento, organizado por Red Calaca Studio y dirigido por la artista Rosalía Torres-Weiner, está diseñado para familias inmigrantes, jóvenes bilingües y cualquier persona con una historia que contar. Tendrás la oportunidad de disfrutar de un taller de arte, ver un cortometraje sobre resiliencia y esperanza, y explorar el Red Calaca Mobile Art Studio.
- Fecha: domingo 14 de diciembre
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: North Tryon Laundromat
- Dirección: 6301 N Tryon St #108 Charlotte, NC 28213
Celebración navideña en la biblioteca
Únete a la biblioteca de Charlotte a una tarde llena de diversión, compañerismo y festividades invernales. Habrá dulces, estará Santa Claus, habrá negocios y recursos comunitarios y actividades para los niños.
- Fecha: domingo 14 de diciembre
- Hora: 1:30 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional Library
- Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216
- Inscripción en el siguiente enlace
Celebración navideña con Buenas Finanzas
La organización Buenas Finanzas Carolinas y la Coalición Latinoamericana estarán llevando a cabo una celebración navideña destinada a ayudar a la comunidad a tener un mejor futuro financiero. En este evento los niños podrán tomarse fotos con Santa, disfrutar de villancicos y música navideña y hacer manualidades, mientras los adultos aprenden a mejorar sus finanzas.
- Fechas: jueves 18 de diciembre
- Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: gratis
- Inscríbete a través del siguiente enlace.
Foto con Santa en Bass Pro Shops o Cabela’s
Durante las próximas semanas, los niños podrán disfrutar de la experiencia de “Santa’s Wonderland”, en donde este personaje estará disponible para tomarse fotos gratuitas y recibir la foto impresa sin ningún costo. También podrás recibir un video. Además, durante la semana realizarán juegos temáticos y manualidades y los pequeños podrán enviar su lista de deseos navideños al Polo Norte a través de un buzón.
- Fecha: hasta el 24 de diciembre
- Horario y disponibilidad varían en cada tienda. Debe visitar el siguiente enlace, seleccionar el local más cercano y agendar su cita.
- Costo: gratis
- Observación: la página actualiza la disponibilidad de sus citas todos los días, para abrir nuevas fechas.
Exposición de arte y pesebres navideños
Obra Collective y La Casa de la Cultura invitan a la comunidad a disfrutar de la exposición “Borderless City & Nativity Scenes”, en español, “Ciudad sin fronteras y escenas de Navidad”. Esta estará disponible hasta el 3 de enero de 2026.
- Horario: De lunes a jueves de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. viernes y sábado de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingo de 12:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Vapa Center
- Dirección: 700 N. Tryon St, VAPA Center, Charlotte, NC. 28202
- Costo: gratis
Winter Party por una buena causa
La organización OUR Bridge for Kids llevará a cavo un festival de invierno que busca recolectar juguetes para niños de familias que enfrentan desafíos económicos. Aceptan juguetes como peluches, juegos de mesa, muñecas y figuras de acción, equipo deportivo o de arte, entre otros.
- Fechas: lunes 15 de diciembre
- Hora: 10:00 a.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: OUR Bridge for Kids
- Dirección: 3925 Willard Farrow Dr, Charlotte, NC 28215
- Para preguntas llame al 980-272-6022
Celebración de Navidad con Compare Food
La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas de Navidad en todas sus tiendas. En ellas los niños se podrán tomar fotos con Santa, habrá música, dulces, regalos, actividades para niños y más. Las fechas y direcciones de los eventos son:
- Fecha: viernes 12 de diciembre
- Hora: De 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 2701 Freedom Dr, Charlotte, NC 28208
- Fecha: sábado 13 de diciembre
- Hora: De 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 4316 N Tryon St, Charlotte, NC 28213
- Fecha: domingo 14 de diciembre
- Hora: De 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 201 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217
- Fecha: lunes 15 de diciembre
- Hora: De 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5300 Sunset Rd, Charlotte, NC 28269
- Fecha: martes 16 de diciembre
- Hora: De 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 3112 Milton Rd, Charlotte, NC 28215
- Fecha: miércoles 17 de diciembre
- Hora: De 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5601 South Blvd, Charlotte, NC 28210
- Fecha: jueves 18 de diciembre
- Hora: De 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 818 E Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217
- Fecha: viernes 19 de diciembre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 3600 N Sharon Amity Rd, Charlotte, NC 28205
- Fecha: sábado 20 de diciembre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 840 Concord Pkwy N, Concord, NC 28025