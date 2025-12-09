Esta semana en Charlotte, la comunidad tiene acceso a una gran variedad de recursos y actividades completamente gratuitos, pensados para apoyar a las familias, mejorar la salud y brindar oportunidades educativas. Desde pañales y productos para bebés hasta vacunas para mascotas, clases de yoga, comida, talleres de escritura y eventos culturales. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.

Comunidad

Evento de contratación de CMS Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) llevará a cabo un evento de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más. Fecha : miércoles 10 de diciembre

: miércoles 10 de diciembre Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Allegra Westbrooks Regional

: Allegra Westbrooks Regional Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216

Pañales y productos para bebé gratis Blue Cross NC y Diaper Bank of North Carolina llevarán a cabo un evento en la ciudad reina en el cual regalarán pañales, fórmulas, toallas húmedas y recursos para padres. La comunidad puede ir y tomar aquellos productos que necesite. Fecha : viernes 12 de diciembre

: viernes 12 de diciembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (o hasta que se haya distribuido todos los artículos)

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (o hasta que se haya distribuido todos los artículos) Lugar : Beyond Blue Neighborhood Center Charlotte

: Beyond Blue Neighborhood Center Charlotte Dirección: 2336 Freedom Dr, Charlotte, NC 28208

Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia ​​Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, el refugio de animales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ofrece una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa. Fecha : sábado 13 de diciembre

: sábado 13 de diciembre Hora : 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

: 8:00 a.m. a 10:45 a.m. Lugar : CMPD Animal Care & Control

: CMPD Animal Care & Control Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217

Comida gratis para afectados por SNAP La organización sin fines de lucro, Food for Families NC, estará regalando cajas de productos no perecederos a familias afectadas por la suspensión federal de los beneficios del programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program). Fecha : sábado 13 de diciembre

: sábado 13 de diciembre Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Indian Trail Elementary School

: Indian Trail Elementary School Dirección : 200 Education Dr, Indian Trail, NC 28079

: 200 Education Dr, Indian Trail, NC 28079 Observación: deberá mostrar su tarjeta de SNAP

Festival Anual de Donaciones La organización sin fines de lucro Aspire ayuda a comunidades vulnerables a través de diferentes eventos. En esta oportunidad llevarán a cabo su segundo Festival Anual de Donaciones donde estarán entregando comidas calientes, ropa de invierno, artículos de cuidado personal, juguetes e información sobre recursos comunitarios. Fecha : sábado 13 de diciembre

: sábado 13 de diciembre Hora : 12:00 p.m. a 3:30 p.m. (o hasta que se haya distribuido todos los artículos)

: 12:00 p.m. a 3:30 p.m. (o hasta que se haya distribuido todos los artículos) Lugar : Albemarle Road Middle School

: Albemarle Road Middle School Dirección: 6900 Democracy Dr, Charlotte, NC 28212

Aprenda frases importantes en inglés sobre sus derechos Practique frases sencillas de “Conozca sus derechos” en inglés. Esta sesión comunitaria es para cualquier persona que quiera sentirse más preparada en interacciones con las autoridades y para quienes desean ayudar a familiares, amistades y vecinos a aprender estas frases. Esta es una sesión de práctica de idioma e información, no una clínica legal. Fecha : martes 16 de diciembre

: martes 16 de diciembre Hora : 11:30 a.m. a 12:30 p.m

: 11:30 a.m. a 12:30 p.m Lugar : en línea

: en línea Inscripción a través del siguiente enlace.

Cultura y entretenimiento

Obtén una paleta gratuita en Morelia Morelia Paletas está celebrando la apertura de una nueva sucursal con un evento donde estarán regalando más de mil paletas hechas con helado artesanal. Podrás escoger entre más de 20 sabores. Fecha : viernes 12 y sábado 13 de diciembre

: viernes 12 y sábado 13 de diciembre Hora : 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Morelia Ice Cream Paletas

: Morelia Ice Cream Paletas Dirección: 715 E 36th St #151, Charlotte, NC 28205

Concierto bilingüe gratuito de Café Amaretto Celebra las fiestas navideñas disfrutando de canciones tradicionales latinoamericanas y más en este especial concierto con Café Amaretto. Este concierto es parte de la serie “Siéntelo con Música”, un programa patrocinado por Culture Blocks de ASC, una colaboración comunitaria financiada por el condado de Mecklenburg. Fecha : sábado 13 de diciembre

: sábado 13 de diciembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Community Room-Pineville Library

: Community Room-Pineville Library Dirección : 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134

: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134 Inscripción en el siguiente enlace

Actividad con legos para niños Lleva a tus niños a tu JCPenney más cercano para que participen en una actividad familiar gratuita. En ella, podrá crear un camión o un tucán con legos. Es una actividad recomendada para niños mayores de 4 años y, al terminar, recibirán un pin de colección y los padres recibirán un cupón de 10 % de descuento para comprar un regalo adicional para las madres en su día especial. Fecha : sábado 13 de diciembre

: sábado 13 de diciembre Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugares y dirección: Carolina Mall: 1480 Concord Pkwy N, Concord, NC 2802 y Carolina Place Mall: 11017 Carolina Place Pkwy, Pineville, NC 28134

Evento: la magia de contar historias sobre ruedas Este evento, organizado por Red Calaca Studio y dirigido por la artista Rosalía Torres-Weiner, está diseñado para familias inmigrantes, jóvenes bilingües y cualquier persona con una historia que contar. Tendrás la oportunidad de disfrutar de un taller de arte, ver un cortometraje sobre resiliencia y esperanza y explorar el Red Calaca Mobile Art Studio. Fecha : domingo 14 de diciembre

: domingo 14 de diciembre Hora : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Lugar : North Tryon Laundromat

: North Tryon Laundromat Dirección: 6301 N Tryon St #108 Charlotte, NC 28213

Educación, cursos y talleres

Taller virtual de educación financiera La organización Buenas Finanzas Carolinas realizará un taller virtual en el cual explicará cómo funcionan los impuestos en el país, qué documentos se necesitan para declararlos y recomendaciones para evitar errores comunes. Fecha : jueves 11 de diciembre

: jueves 11 de diciembre Hora : 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción en el siguiente enlace.

Evento para conocer sobre clases gratuitas de inglés ¿Quieres aprender inglés en 2026? Este evento es organizado por International House está dirigido a nuevos residentes que desean integrarse a la comunidad y aprender el idioma a través de sus clases gratuitas. Tendrá la oportunidad de conocer al personal, disfrutar de café, té, aperitivos y conocer programas locales. Fecha : viernes 12 de diciembre

: viernes 12 de diciembre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : International House

: International House Dirección: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204

Zona de estudio para adolescentes North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios. Fecha : domingo 14 de diciembre

: domingo 14 de diciembre Hora : 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807

Club de lectura: Entre letras ¿Te gusta leer y conocer a otros amantes de la lectura? Participa en este club de lectura virtual de la biblioteca; cada mes se hablará sobre un libro distinto. Este mes la conversación será sobre el libro “Mi nombre es Emilia del Valle”. Puedes reservar el libro en el siguiente enlace y retirarlo en la biblioteca más cercana que lo tenga disponible. Fecha : martes 16 de diciembre

: martes 16 de diciembre Hora : 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción en el siguiente enlace

Taller de escritura de ensayo universitario ImaginOn ofrece un espacio relajado y enfocado en la escritura académica y profesional para jóvenes interesados en redactar un ensayo universitario, una tarea de escritura o una declaración personal. Además de enseñar habilidades. Brindarán correcciones de estilos, consejos prácticos para la creación de currículos, asesoría para elaborar trabajos de investigación y enseñarán recursos en bibliotecas locales. Fecha : miércoles 17 de diciembre

: miércoles 17 de diciembre Hora : 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202

: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace.

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 11 y 18 de diciembre

: jueves 11 y 18 de diciembre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Salud y bienestar

Clases de estiramiento Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : miércoles 10 y 17 de diciembre

: miércoles 10 y 17 de diciembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 10 y 17 de diciembre

: miércoles 10 y 17 de diciembre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Clase de zumba El baile y el ejercicio ayudan a quemar calorías, a desestresarse, a mantener la mente despejada y a disfrutar de momentos sociales agradables entre las personas. Es por ello que el grupo de apoyo Renacer invita a toda la comunidad a una clase de Zumba impartida por Gabriela Garzón. Fecha : jueves 11 de diciembre

: jueves 11 de diciembre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Clínica gratuita en Charlotte El Centro Hindú de Charlotte ofrecerá su clínica gratuita mensual con profesionales de la salud local y voluntarios, quienes estarán entregando recomendaciones y ofreciendo una consulta gratis a la comunidad. Fecha : domingo 14 de diciembre

: domingo 14 de diciembre Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212.

: 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212. Inscripción: en el siguiente enlace.