La Biblioteca Charlotte Mecklenburg invita a las familias a una nueva edición del Día de los Niños y Día de los Libros en un solo evento gratuito y abierto al público. Esta celebración honra a todos los niños, sus idiomas y culturas, conectándolos con los libros y actividades de entretenimiento como juegos, artesanías y recursos comunitarios para padres.

¿Qué esperar de la celebración del Día de los Niños?

Además de promover un espacio de entretenimiento infantil, el objetivo de la celebración es destacar la importancia de la alfabetización desde la infancia, respetando y valorando los idiomas y culturas de origen de cada niño.

Este año, el tema del evento es “Atrapasueños del mundo”, explorando historias, tradiciones y arte de diversas culturas. También habrá otras actividades como:

Presentación de la ópera “Los Coyotes y Las Conejas” , un cuento popular mexicano que celebra la importancia del aprendizaje permanente a través de las aventuras de Scrawny el coyote y sus traviesos amigos conejos.

, un cuento popular mexicano que celebra la importancia del aprendizaje permanente a través de las aventuras de Scrawny el coyote y sus traviesos amigos conejos. Narración de El Punto /The Dot

/The Dot Hora del cuento chino de Charlotte, una actividad con canciones y artesanía china.

de Charlotte, una actividad con canciones y artesanía china. Exposición de juguetes tradicionales de Latinoamérica

Arte con henna .

. Espectáculo de salto de cuerda

Danza folclórica tradicional palestina

tradicional palestina Desfile de vestimenta de India y países árabes

Encuentro con las mascotas Bluey y Stitch

Juegos

Manualidades

Títeres

Bailes

Juegos de mesa

Para los padres, expondrán recursos comunitarios como herramientas para educar a sus hijos y enseñarles lectura, servicios de apoyo para inmigrantes y para cuidados infantiles.

¿Cuándo y dónde será el evento?

El Día de los Niños/Día de los Libros se llevará a cabo este sábado 25 de abril de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. en ImaginOn. La dirección es: 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202. Para más información, visita el siguiente enlace.

¿Dónde conseguir libros gratuitos?

La celebración culmina con la entrega gratuita de libros para niños de todas las edades. Sin embargo, como parte de su misión por promover la lectura temprana, la Biblioteca Charlotte Mecklenburg invita a los padres a aprovechar los siguientes recursos gratis: