La Biblioteca Charlotte Mecklenburg invita a las familias a una nueva edición del Día de los Niños y Día de los Libros en un solo evento gratuito y abierto al público. Esta celebración honra a todos los niños, sus idiomas y culturas, conectándolos con los libros y actividades de entretenimiento como juegos, artesanías y recursos comunitarios para padres.
¿Qué esperar de la celebración del Día de los Niños?
Además de promover un espacio de entretenimiento infantil, el objetivo de la celebración es destacar la importancia de la alfabetización desde la infancia, respetando y valorando los idiomas y culturas de origen de cada niño.
Este año, el tema del evento es “Atrapasueños del mundo”, explorando historias, tradiciones y arte de diversas culturas. También habrá otras actividades como:
- Presentación de la ópera “Los Coyotes y Las Conejas”, un cuento popular mexicano que celebra la importancia del aprendizaje permanente a través de las aventuras de Scrawny el coyote y sus traviesos amigos conejos.
- Narración de El Punto/The Dot
- Hora del cuento chino de Charlotte, una actividad con canciones y artesanía china.
- Exposición de juguetes tradicionales de Latinoamérica
- Arte con henna.
- Espectáculo de salto de cuerda
- Danza folclórica tradicional palestina
- Desfile de vestimenta de India y países árabes
- Encuentro con las mascotas Bluey y Stitch
- Juegos
- Manualidades
- Títeres
- Bailes
- Juegos de mesa
Para los padres, expondrán recursos comunitarios como herramientas para educar a sus hijos y enseñarles lectura, servicios de apoyo para inmigrantes y para cuidados infantiles.
¿Cuándo y dónde será el evento?
El Día de los Niños/Día de los Libros se llevará a cabo este sábado 25 de abril de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. en ImaginOn. La dirección es: 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202. Para más información, visita el siguiente enlace.
¿Dónde conseguir libros gratuitos?
La celebración culmina con la entrega gratuita de libros para niños de todas las edades. Sin embargo, como parte de su misión por promover la lectura temprana, la Biblioteca Charlotte Mecklenburg invita a los padres a aprovechar los siguientes recursos gratis:
- ¡Colorín Colorado!: una página web que ayuda a los padres a enseñarles a sus hijos a leer y cuenta con un buscador de libros para conseguir aquellos que enseñan sobre la cultura latina. Para conocer más, visita el siguiente enlace.
- DiverseBookFinder.org: una colección de más de 2000 libros ilustrados para niños que explican sobre temas de diversidad cultural, inclusión, valores y profesiones. Para conocer más, visita el siguiente enlace.
- Read Your World: Un sitio web con enlaces a libros gratis, recomendaciones de listas de libros y otros recursos. Para conocer más, visita el siguiente enlace.
- Buscador de la Biblioteca Charlotte Mecklenburg. Allí conseguirás los libros en español o bilingües que se encuentran disponibles en sus sedes. Para conocer los que recomiendan, visita el siguiente enlace.