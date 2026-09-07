Artistas en Charlotte: ofrecen hasta $10,000 para alquilar espacios

Artistas y creativos individuales pueden solicitar subvenciones de hasta $10,000 para cubrir el alquiler de espacios donde realizar eventos culturales en 2027. El Arts & Science Council (ASC) abrió una nueva convocatoria de Venue Access Grants, financiada por el condado de Mecklenburg.

El programa busca facilitar espacios para presentaciones, exposiciones, talleres, conferencias y otras actividades culturales. ASC entregó más de 70 subvenciones durante la primera edición del programa.

La fecha límite para solicitar la beca es el 22 de septiembre de 2026 al mediodía.

¿Cuánto dinero pueden recibir los artistas?

El monto disponible depende del público estimado para el evento.

Los proyectos con menos de 300 asistentes pueden recibir hasta $5,000.

Los eventos con más de 300 asistentes pueden obtener hasta $10,000.

La subvención puede cubrir el 100 % del alquiler, dentro de los límites establecidos.

El programa también contempla ciertos gastos relacionados con el espacio.

Estos incluyen seguridad, limpieza y apoyo técnico. Hasta $1,500 pueden destinarse a servicios técnicos o montaje de escenario gestionados por el local.

También pueden incluirse determinados costos de estacionamiento para personal creativo y administrativo esencial.

¿Quiénes pueden solicitar la subvención?

Los solicitantes deben operar como propietarios únicos o compañías de responsabilidad limitada (LLC). Su trabajo debe enfocarse en arte, ciencia, historia o patrimonio cultural.

Además, deben tener al menos 18 años y residir, trabajar artísticamente o mantener un estudio en Mecklenburg. Su trabajo también debe servir principalmente a este condado.

Los solicitantes necesitan un portafolio profesional con trabajos publicados o exhibidos públicamente. También deben demostrar por lo menos tres años generando ingresos mediante su actividad artística.

Otro requisito es haber producido un evento similar en Mecklenburg o demostrar dos años de liderazgo en programación artística profesional.

¿Qué tipo de eventos califican?

Las actividades deben estar abiertas al público y realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027.

Pueden incluir presentaciones, exposiciones, talleres, conferencias y otros programas culturales. También pueden cubrir determinadas series de eventos mensuales durante un máximo de cuatro meses.

El programa priorizará proyectos con estrategias para facilitar el acceso de públicos diversos, incluidas personas con discapacidades.

También tendrán prioridad aquellos que ofrezcan entradas subsidiadas u otras opciones para facilitar la asistencia de personas con bajos ingresos.

No califican actividades destinadas exclusivamente a grupos privados o cerrados.

¿Puede cubrir ensayos o estudios?

La ayuda no cubre ensayos o tiempo individual de estudio como actividades independientes. Sin embargo, puede incluir espacios para ensayos vinculados con un evento final realizado en el mismo lugar.

También puede subsidiar hasta un mes de alquiler cuando ese período incluya un evento importante abierto al público.

¿Cuáles son los locales participantes?

El ASC tiene una amplia lista de los locales participantes en este programa. Para más detalles, visite este enlace: https://shorturl.at/KdTip

Sterling Events Venue by La Noticia (4300 Monroe Rd Ste B, Charlotte, NC 28205) es uno de los locales participantes. Para más detalles escriba a: hgurdian@lanoticia.com

Los solicitantes pueden presentar solamente una solicitud durante esta convocatoria.