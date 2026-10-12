Arrestan a niños de 11 años que huyeron en bicicletas eléctricas

Dos niños de apenas 11 años fueron arrestados en el sur de Charlotte después de que la Policía recibiera una denuncia sobre menores que presuntamente lanzaban piedras contra vehículos en movimiento. Pero el incidente se convirtió en una persecución en donde los menores escaparon en bicicletas eléctricas (e-bikes).

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) informó, el 10 de octubre, que agentes de su División Sur acudieron a la intersección de Blakeney Heath Road y Ardrey Kell Road para investigar la situación.

Al llegar, los oficiales localizaron a dos menores que conducían bicicletas eléctricas de manera peligrosa y a velocidad elevada, según las autoridades.

Uno de los menores huyó de la Policía

Los agentes intentaron detener a los dos niños mientras circulaban en sus bicicletas eléctricas.

Uno de los menores finalmente se detuvo, pero el segundo escapó del lugar, informó CMPD.

Los oficiales solicitaron apoyo de la Unidad de Aviación de la Policía de Charlotte. Con ayuda de esta unidad, las autoridades lograron identificar y localizar al segundo menor en una vivienda cercana.

La Policía no informó cuánto tiempo duró la búsqueda ni qué distancia recorrió el niño antes de ser localizado.

¿Qué cargos enfrentan los niños?

CMPD informó que ambos menores, de 11 años, fueron arrestados y enfrentan dos cargos cada uno:

No detenerse al escuchar las luces y sirenas de un vehículo policial.

Conducir sin licencia de operador.

Las autoridades también incautaron las dos bicicletas eléctricas utilizadas por los menores.

Ambos niños fueron entregados a sus padres o tutores legales después del procedimiento policial.

Los cargos son acusaciones y no constituyen una declaración de culpabilidad.

¿Fueron acusados de lanzar piedras a vehículos?

Aunque la intervención policial comenzó después de una denuncia sobre menores que lanzaban piedras contra automóviles, CMPD no informó que los niños fueran acusados por esa conducta.

Los únicos cargos anunciados están relacionados con desobedecer las señales policiales y conducir sin licencia.

Las autoridades tampoco indican si algún vehículo sufrió daños o si hubo personas heridas.

Policía advierte sobre seguridad vial

CMPD reiteró su compromiso de mantener seguras las calles y comunidades de Charlotte.

El incidente también plantea preguntas sobre el uso de bicicletas eléctricas por menores de edad. No todas las bicicletas eléctricas tienen la misma clasificación legal. Los requisitos de licencia dependen de las características y clasificación del vehículo.