El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, confirmó este jueves 13 de noviembre que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) llegarán a Charlotte en los próximos días.

Según McFadden, dos oficiales federales contactaron a su oficina el 12 de noviembre para informar sobre la operación, aunque no se han detallado aspectos específicos sobre el propósito o alcance de la misma. El comunicado además indica que la llegada al área de Charlotte sería este sábado o a principios de la próxima semana.

Alguacil: MCSO no participan en operaciones de inmigración

"La MCSO (Mecklenburg County Sheriff's Office) permanecerá vigilante y continuará abordando y enfocándose en las necesidades de nuestra comunidad, como lo hace todos los días; sin embargo, la MCSO no participará en ninguna medida relacionada con el cumplimiento de la ley en cuanto a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y CBP”, informaron a través del comunicado

El alguacil McFadden destacó que la comunicación abierta con los agentes federales permitirá a las autoridades locales mantenerse informadas y ser proactivas en la seguridad del condado, y reiteró su compromiso con la transparencia, asegurando que mantendrá a la comunidad actualizada conforme se disponga de más información.

Durante la jornada de este 13 de noviembre, circularon en redes sociales diversas publicaciones alertando sobre la presencia de agentes de ICE en diversas zonas de Charlotte, incluyendo las afueras de la Our Lady of the Assumption Catholic Church, ubicada en 4207 Shamrock Dr, Charlotte, NC 28215.

Sin embargo, estos reportes resultaron ser falsas alarmas, ya que los agentes que se encontraban en el área no pertenecían a inmigración, sino agentes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg.

Los oficiales contaron a La Noticia que estaban en la zona de Shamrock buscando a un sospechoso relacionado con un tiroteo reciente. Aclararon que no había ninguna operación de inmigración en curso con relación a sus actividades.

