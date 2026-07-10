La Noticia abrió la convocatoria para nominar a candidatos a las categorías Hombre de Negocios del Año y Mujer de Negocios del Año de los Premios Excelente 2026, un reconocimiento que cada año destaca a personas que sobresalen por su excelencia profesional, liderazgo y aporte a la comunidad latina.

Los Premios Excelente son organizados por La Noticia y buscan reconocer a líderes latinos, personas de servicio comunitario, educadores y estudiantes destacados en la región de Charlotte.

“Esta es la edición número 28 del evento de gala más destacado para la comunidad latina en Carolina del Norte y, como todos los años, queremos que sea nuestra comunidad quien nomine a aquellos hombres o mujeres de negocios con historia, que aporten a la economía local, pero que también den de vuelta a la comunidad”, dijo Hilda Gurdián, CEO de La Noticia.

Requisitos para nominar

Ser de origen latino y hablar español.

Tener un desempeño empresarial destacado, ya sea como dueño de uno o varios negocios o ser líder en el sector empresarial.

El negocio debe estar ubicado en el área de Charlotte o la persona debe residir en esta zona.

Estar dispuesto a participar en entrevistas y asistir a los Premios Excelente 2026.

Si reúne estos requisitos o conoce a alguien que los reúna, envíe la nominación a hgurdian@lanoticia.com.

¿Cuándo serán los Excelente Awards 2026?

Los Premios Excelente 2026 serán entregados durante un evento de gala que se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre en Sterling Events Venue by La Noticia, ubicado en 4300 Monroe Rd – Ste B, Charlotte, NC 28205. El evento inicia a partir de las 6:00 p.m.

Ganadores a hombre y mujer de negocios en el 2025

Dalton Espaillat: De República Dominicana, es fundador y director ejecutivo de Raydal Hospitality y presidente de Carolina Cooks. Desde el 2010, ha desarrollado un exitoso grupo empresarial con 19 restaurantes y más de 265 empleados, impulsando así el crecimiento económico local.

Johanna Suárez: Originaria de Colombia, es presidenta de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte y directora ejecutiva de dos empresas: Reliable Restorations y Snacket Foods. Con más de 16 años de trayectoria en el mundo empresarial, ha logrado generar 20 empleos directos y más de 100 indirectos.

Ganadores a hombre y mujer de negocios en el 2024

Licelot Ortiz: Originaria de República Dominicana, es la directora ejecutiva de dos empresas: El Ideal y El Ideal Beer and Wine. Cuenta con una amplia experiencia en administración y proporciona empleo a cerca de 25 personas. Una cifra que aspira superar a través de su arduo trabajo.

José David Álvarez: Oriundo de Venezuela, ha dedicado más de dos décadas a los sectores sin fines de lucro y de empoderamiento económico. Actualmente, es vicepresidente de Prospera en Carolina del Norte, donde apoya a latinos a integrarse al sistema empresarial estadounidense. Sus esfuerzos han contribuido a la creación de 1,825 puestos de trabajo.